Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a participat la Berlin Security Conference.

Conferința de Securitate de la Berlin este unul dintre cele mai importante evenimente din domeniul securității și apărării, la nivel european, reunind speakeri de nivel înalt din domeniu. Tema ediției din acest an a fost “Europe and NATO – Boosting Resolve and Resilience”. În deschidere, au susținut discursuri introductive ministrul apărării din Germania, Boris Pistorius și ministrul apărării din Țările de Jos, Kajsa Ollongren.

Secretarul de stat român a fost speaker în cadrul sesiunii “HIGH-LEVEL INTERVIEW: The Southern Flank and Black Sea”. Speakeri au fost și:

Martinez Núñez, secretar general pentru politica de apărare în cadrul Ministerului Apărării din Spania,

Siemtje Möller, secretar de stat parlamentar în cadrul Ministerului Federal al Apărării din Germania.

În intervenția sa, demnitarul român a evidențiat importanța strategică a Mării Negre și necesitatea menținerii acestei regiuni în atenția colectivă. “Ce se întâmplă în Marea Neagră, nu rămâne în Marea Neagră”, a subliniat oficialul român.

Situația de securitate de la Marea Neagră

Totodată, a arătat că există o multitudine de provocări la adresa securității regionale dar și europene provenind din Vecinătatea Sudică, fiind necesară o abordare de tip 360 de grade a amenințărilor. A evidențiat că România, ca aliat și partner responsabil, asigură o contribuție semnificativă la eforturile pentru menținerea stabilității și securității în Vecinătatea Sudică. “Este important să susținem pacea și stabilitatea în toate zonele de mare tensiune”, a declarat secretarul de stat român.

În marja participării la conferință, oficialul român a purtat o discuție bilaterală cu omologul norvegian, secretarul de stat din Ministerul Apărării, Anne Marie Aanerud. În cadrul discuțiilor a fost abordată livrarea primelor trei aeronave F-16 achiziționate de România din Norvegia, eveniment ce a avut loc în data de 29 noiembrie .

Totodată, discuțiile au vizat și situația de securitate de la Marea Neagră, precum și cea din Nordul Îndepărtat, fiind evidențiat faptul că cele două regiuni sunt strâns interconectate. În acest context, cei doi oficiali au subliniat importanța intensificării dialogului politico-militar, în vederea realizării unui schimb de lecții învățate și pentru o mai bună înțelegere a provocărilor comune.

Citește și: Vaccin HPV gratuit pentru tinerii de până la 18 ani. Femeile până la 45 de ani pot procura vaccinul cu o reducere de 50%