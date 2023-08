Țara cu cele mai stricte restricții privind COVID-19 renunță în sfârșit la ultimele interdicții

Guvernul Noii Zeelande va ridica toate restricțiile COVID-19 care încă sunt în vigoare. Acesta lucru se va întâmpla de la miezul nopții de marți spre miercuri. Astfel se încheie unele dintre cele mai dure reguli privind pandemia COVID-19 din lume la mai mult de trei ani de la punerea lor în aplicare, transmite Reuters, citat de Hotnews.

Ministrul sănătății, Ayesha Verrall, a declarat că începând de marți, persoanele nu vor mai fi obligate să poarte o mască de protecție în unitățile medicale. De asemenea, nici să se izoleze timp de șapte zile după ce au contractat virusul. „În timp ce numărul de cazuri va continua să fluctueze, nu am văzut vârfurile dramatice care au caracterizat cifrele COVID-19 anul trecut. Acest lucru, împreună cu nivelurile de imunitate ale populației, înseamnă că eu și Cabinetul suntem în măsură să eliminăm în siguranță restricțiile COVID-19 rămase”, a declarat Verrall.

Majoritatea restricțiilor au fost eliminate anul trecut, deoarece rata de vaccinare a atins niveluri ridicate. De asemenea, spitalele din țară au traversat cu succes iarna fără a fi copleșite.

Decizia de a elimina măsurile restrictive vine la doar două luni de la alegerile foarte disputate.

Măsurile draconice privind COVID- 19 din Noua Zeelandă, lăudate dar și foarte criticate

Gestionarea pandemiei de către guvernul neo-zeelandez a fost recunoscută la nivel mondial. Asta pentru că a menținut ratele de infectare și de deces la niveluri scăzute. Însă, pe plan intern acesta s-a confruntat cu critici pentru blocajele prelungite, închiderea școlilor și închiderea granițelor.

Premierul Chris Hipkins a declarat că sfârșitul oficial al restricțiilor a fost un „reper semnificativ”.

„Cred că neozeelandezii pot fi enorm de mândri de ceea ce am realizat împreună. Am stat acasă, am făcut sacrificii. Ne-am vaccinat și nu există absolut nicio îndoială că am salvat vieți”, a declarat el la conferința sa de presă săptămânală.

Deși nu mai este obligatoriu, ministrul Sănătății recomandă în continuare ca oamenii să rămână acasă timp de cinci zile dacă nu se simt bine. De asemenea, dacă au fost depistați pozitiv.

