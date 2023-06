Iohannis: România a arătat, o dată în plus, că îndeplineşte pe deplin criteriile pentru integrarea în spaţiul Schengen

Klaus Iohannis a declarat că România a arătat, o dată în plus, că îndeplineşte pe deplin criteriile pentru integrarea în spaţiul Schengen, gestionând cu responsabilitate şi eficienţă graniţele externe. Declarația a avut loc cu ocazia primirii Premiului Civic German, conferit de Fundaţia Civică Bad Harzburg, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Dusseldorf, scrie Agerpres.



„România a arătat, o dată în plus, că îndeplineşte pe deplin criteriile pentru integrarea în spaţiul Schengen, gestionând cu responsabilitate şi eficienţă graniţele externe. O decizie în favoarea aderării României la Schengen în acest an va reprezenta un semnal foarte important pentru cetăţenii noştri de apartenenţă şi încredere în proiectul comun european”, a spus Iohannis.



Preşedintele a precizat că premiul acordat are o semnificaţie aparte pentru el, dar mai ales pentru cetăţenii României, care sunt cetăţeni pro europeni convinşi, profund ataşaţi valorilor europene democratice pentru care în trecut au făcut sacrificii enorme.



„Democraţia este o valoare europeană fundamentală şi, împreună cu statul de drept şi drepturile omului, reprezintă temelia Uniunii Europene şi a modului nostru de viaţă. Aceste valori sunt interdependente. Drepturile omului pot fi respectate numai într-o societate în care instanţe independente garantează protecţia lor şi în care poate exista o dezbatere democratică şi informată, cu o presă independentă şi o societate civilă activă”, a spus Iohannis.



El a adăugat că importanţa acestor valori, ca şi importanţa unităţii şi solidarităţii europene au fost relevate cu atât mai mult de războiul de agresiune declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei şi de consecinţele sale.

România este profund angajată să respecte drepturile omului şi demnitatea umană

„A devenit astfel, mai evident ca niciodată, cât de necesar este întărirea angajamentului comun faţă de proiectul european şi faţă de spaţiul comun de democraţie, securitate şi prosperitate. UE a demonstrat că are capacitatea de a crea mecanisme şi instituţii capabile să garanteze securitatea statului de drept şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor săi. Împărtăşim cu toţii aceste valori, iar provocările cu care se confruntă Europa în această perioadă ne reamintesc că trebuie să luptăm pentru ele în fiecare moment”, a declarat preşedintele României.



El a menţionat că România este profund angajată să respecte drepturile omului şi demnitatea umană şi să acţioneze pentru pace şi libertate, iar provocările de astăzi confirmă faptul că este nevoie de o Uniune mai puternică şi mai rezilientă.



„Solidaritatea şi viziunea noastră comună trebuie construite în mod programatic. Nu putem să facem faţă unor provocări majore cum sunt schimbările climatice sau migraţia decât împreună, prin cooperare strânsă la nivel european. La fel şi în ceea ce priveşte capacitatea şi hotărârea noastră comună de a răspunde adecvat imperativului de a sprijini Ucraina în războiul său împotriva agresiunii Rusiei. Acest sprijin trebuie direcţionat şi către statele afectate indirect de războiul dus de Rusia”, a afirmat Iohannis.



El a mai adăugat că România s-a arătat solidară prin sprijinul prompt şi multi-dimensional acordat Ucrainei, prin asistenţa acordată refugiaţilor ucraineni, aici fiind vorba de peste 4,3 milioane de refugiaţi care au tranzitat frontiera, din care aproape 100.000 au rămas în ţara noastră.

