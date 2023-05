Târgu Jiu: Un angajat al Edilitara a amenințat că se aruncă de pe un bloc

Un angajat al Edilitara Public Târgu Jiu a amenințat că se aruncă de pe un bloc din municipiu.

Bărbatul lucrează la Serviciul Public al Edilitara și este nemulțumit că i se dau prea multe sarcini și este persecutat de unii șefi.

Înainte de a se urca pe acoperișul unui bloc din strada Unirii, ar fi avut loc o ceartă între angajatul respectiv și un șef.

„I s-ar fi dat si o zonă care a fost descoperită în plus, azi-noapte. Mi s-a plâns și mie, am stat de vorbă cu el, i-am zis că voi sta de vorba și cu funcționarul de Salubrizare. Sunt salariați care au probleme și acasă. Este o persoană foarte harnică. Aici, de-aia am șef la Salubrizare. Până ieri, a fost domnul Marian Răduț și, de astăzi, e un nou șef, Andrei Udriștioiu. Mai mult decât să sun la 112, nu am ce să fac”, a declarat directorul Edilitara, Adrian Dăianu.

O echipă de pompieri militari a ajuns în zona blocului cu o autospecială pentru lucru la înălțime.

Angajatul Edilitara a coborât de pe clădire și se poartă discuții cu acesta.