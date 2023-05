Poşta Română a implementat tehnologia de RPA. Poşta Română a implementat la Departamentul de Trezorerie tehnologia de RPA pe care o foloseşte UiPath, a declarat, joi, directorul general al companiei, Valentin Ştefan.

„Mergem în două direcţii. Una este aceea de a încerca să păstrăm tradiţiile şi valorile companiei pe mai departe. În al doilea rând încercăm să aducem tot ce înseamnă modernitate.

Şi ca să scoatem acest lucru în evidenţă am pregătit două exemple. Concret ce am făcut, ce se face în companie în clipa de faţă. Deci nu este o prezentare despre ce va fi, ci despre ce există acum. Şi avem pe de o parte… Cred că toată lumea a auzit de UiPath, că este o companie cu care ne mândrim, o companie românească, care e apreciată.

Tehnologia de RPA pe care o foloseşte UiPath am încercat să o implementăm şi noi aici la Compania Naţională Poşta Română încă de acum un an. Din fericire, am avut o echipă deschisă la minte şi curajoasă chiar să implementăm acest lucru la Departamentul de Trezorerie”, a spus Ştefan, la conferinţa „Navigating the Digital Frontier: Entrepreneurship, Politics, and Strategy”, conform Agerpres.

Alt exemplu de modernizare este dat de utilizarea ChatGPT

Potrivit acestuia, un alt exemplu de modernizare este dat de utilizarea ChatGPT.

Valentin Ştefan a susţinut că Poşta Română se află în plin proces de restructurare. Acesta a precizat că trebuie rescris tot ce înseamnă „birocraţie” în cadrul companiei. În acest sens, el a dat exemplul unei fişe de post scrise de ChatGPT.

