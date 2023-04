Toatre echipele care au reprezentat România la un concurs de robotică, FIRST World Championship Houston 2023, eveniment desfăşurat în perioada 19 – 22 aprilie, au fost premiate. Performanțele elevilor au atras atenția MC-ului care prezenta evenimentul, care a spus la microfon: „Give me a passport to come to Romania” (dați-mi un pașaport să vin în România – n.r.).

La concurs au participat peste 190 de echipe de elevi pasionaţi de robotică din 23 de ţări. Patru dintre cele 192 de echipe au reprezentat România. Este vorba despre echipe din licee din Pitești, Ploiești, Iași și București.

Echipele din România au făcut performanță la un concurs de robotică

”Echipele românești sunt pe podiumul Campionatului Mondial FIRST din Houston, USA”, se arată în mesajul de pe pagina de Facebook First Tech Challenge Romania.

MOTIVATE Award WINNER Ro2D2 Jemison division

MOTIVATE Award 2nd place Peppers Franklin division

DESIGN Award 3rd place TehnoZ Ochoa division

CONTROL Award 3rd place Autovortex Edison divison

FINALIST ALLIANCE 1st pick @teamtehnoz Ochoa division

FINALIST ALLIANCE 1st pick @autovortex Edison division

