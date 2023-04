Anul acesta, Doljul are primul elev calificat la Olimpiada Europeană de Geografie. Reuşita aparţine elevului David Mihai Dumitrescu, clasa a IX-a, la Colegiul Naţional “Carol I” din Craiova.

La olimpiadă s-au calificat doi elevi de la Colegiul Carol I din Craiova

Olimpiada Națională de Geografie s-a desfăşurat în perioada 9-14 aprilie, la Piteşti. La această olimpiadă au participat 350 de elevi din toate județele țării. Olimpiada a constat într-o probă teoretică scrisă care reprezintă 75% şi o probă practică scrisă 25%, şi la final proba de baraj pentru calificare la etapa internațională și europeană.

De la Colegiul Național ”Carol I” Craiova s-au calificat la etapa națională elevii David Mihai Dumitrescu, clasa a IX-a, îndrumat de profesorul Maria Ciobanu și Emma Daria Ghiță, clasa a XII-a, îndrumată de profesorul Gabriela Gică.

“Ambii elevi au fost la a doua participare la Olimpiada Națională de Geografie obținând rezultate bune în fiecare an. Anul acesta pe lângă rezultatul și poziția ocupată în clasamentul general al clasei din care fac parte, elevul David Mihai Dumitrescu, în urma probei de baraj reprezintă România la Olimpiada Europeană de Geografie (Balcaniada) pentru seniori 2023.

Ce reprezintă performanța pentru elevi, o spun chiar ei ”pasiune, lucrul în echipă, socializare, muncă, seriozitate, perseverență și nu în ultimul rând plăcerea de a cunoaște locuri și oameni”, a precizat profesorul Maria Ciobanu.

Ce reprezintă Geografia pentru elevul calificat la Olimpiada Europeană de Geografie

Olimpicul David Mihai Dumitrescu spune că se destinde atunci când studiază geografia.

”Ultimii doi ani, în care m-am văzut participant nu la una, ci la două olimpiade naționale de Geografie (2022 – București și 2023 – Pitești) au reprezentat și continuă să reprezinte, pentru mine, un soi atipic de destindere, întrucât întotdeauna am găsit o bucurie nespusă în studierea geografiei și, mai presus, în descoperirea a tot ce este în țara, planeta și universul nostru, prin intermediul acesteia. Geografia mi-a deschis ușa ce îmi arată de ce sunt în stare, la fel cum a făcut și pentru miile de alți elevi ce au trecut prin cel puțin una dintre cele 41 de ediții ale olimpiadei.

M-a ajutat să mă înțeleg și să descopăr o lume complet nouă, ce înflorește prin fiecare dintre noi și care dă dovadă întregii lumi de o educație bună în țara noastră și mi-a schimbat viața de la un capăt până la celălalt. De aceea, îmi doresc din tot sufletul să particip la Olimpiada Naţională și anul viitor, și sper că mulți își doresc același lucru!”, a spus olimpicul.

Olimpiada i-a oferit şansa de a lega prietenii

Olimpiadele de Geografie au fost nu doar un simplu prilej de a-şi arăta cunoştinţele, ci şi de a lega prietenii.

“Experiența celor două olimpiade nu s-a limitat însă la o banală expunere de cunoștințe, ci a reprezentat o aventură în adevăratul sens al cuvântului. Am avut prilejul de a întâlni nenumărate persoane cu care să împărtășesc marea pasiune pentru geografie, dar nu numai. Aceste „frânghii aurii”, împărtășirea pasiunilor comune, mentalități similare, și, desigur, geografia, au clădit prietenii care nu se dărâmă nici în cele mai aprigi clipe, nici la cele mai mari distanțe, nici la sfârșit de olimpiadă.

Pe parcursul a celor aproape două săptămâni, separate de un an plin de gânduri mărețe și o așteptare copleșitoare, nu am câștigat numai premii materiale, foi cu nume, ci simt că am trăit o întreagă viață, alături de oameni care, deși nu cu multă vreme în urmă, erau simple fețe fără expresie, au devenit o parte din existența mea în fiecare zi, pe care nu aș putea să mi-o imaginez altfel”, a mai spus David Mihai.

Eleva Emma Daria: M-am întors de la Piteşti cu lecţia învăţată

Pentru Emma Daria Ghiţă,elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional. ”Carol I” Craiova, aceasta a fost ultima participare la Olimpiada Naţională de Geografie, care a însemnat pentru ea încă o lecţie importantă de viaţă.

”Ultima mea participare la Olimpiada de Geografie se finalizează cu și mai multă bucurie având în vedere că tradiția geografiei în Colegiul Carol nu dispare. M-am întors de la Pitești cu lecția învățată: să nu tratez cu superficialitate cele mai banale informații dintr-un manual, în cazul în care vreau ca premiul obținut să reflecte capacitatea mea intelectuală”, a spus eleva.

Va urma o facultate în alt domeniu