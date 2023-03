România, detronată de Bulgaria din prima poziție în UE la mortalitatea infantilă

România a fost detronată de Bulgaria din prima poziție în Uniunea Europeană la mortalitatea infantilă.

Organizația Salvați Copiii a dotat 107 unități medicale (secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, secții de pediatrie și Obstetrică-Ginecologie) din toate județele țării, cu peste 1.200 de echipamente vitale, investind peste 8.700.000 de euro.

Bulgaria are, în 2021, o rată a mortalității infantile de 5,6 la mia de copii născuți vii, urmată de România, cu o rată de 5,2 la mie și Slovacia, unde rata mortalității infantile a fost de 4,9 la mia de copii născuți vii.

Efortul Salvați Copiii de a întări maternitățile și secțiile de pediatrie și terapie intensivă neonatală în a asigura tratament medical adecvat și imediat copiilor născuți prematur sau cu patologii medicale severe este consistent, iar progresul este vizibil: cele mai recente date Eurostat arată că România nu mai ocupă prima poziție din Uniunea Europeană în ceea ce privește rata mortalității infantile, unde acum se situează Bulgaria.

Top 10 state UE

Polonia și Malta au o rată de 3,9 la mia de copii născuți vii, în vreme ce în Croația, acest indicator atinge o rată de 3,8 la mie. Pe poziția a șasea se plasează Franța (3,7 la mie), urmată de Grecia (3,5 la mie), Ungaria și Țările de Jos (3,3 la mia de copii născuți vii) și Irlanda (3,2).

Lituania, Luxemburg și Danemarca ocupă poziția a zecea, cu o rată de mortalității imfantile de 3,1 la mia de copii născuți vii.

La polul opus, cea mai mica rată a mortalității infantile este înregistrată în Suedia, Finlanda și Slovenia – 1,8 la mia de copii născuți vii.

În plus, statistica arată că unu din zece nou-nӑscuţi din România provine din mame adolescente. De altfel, țara noastră contribuie cu mai mult de un sfert dintre mamele sub 18 ani (30%) din toată Uniunea Europeană și cu 45% dintre mamele cu vârsta sub 15 ani.

3,5% din impozitul pe venit, sursă vitală pentru întărirea spitalelor de pediatrie și a maternităților

Din anul 2010 și până în prezent, Organizația Salvați Copiii a dotat 107 unități medicale (secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, secții de pediatrie și Obstetrică-Ginecologie) din toate județele țării, cu peste 1.200 de echipamente vitale, investind peste 8.700.000 de euro.

Echipa Salvați Copiii România, susținută de specialiști locali (medici de familie, asistenți sociali, mediatori sanitari), a creat din 2010 o rețea de incluziune socială și combatere a sărăciei prin asigurarea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local, astfel ajutând la creșterea accesului la servicii sustenabile și de calitate pentru mame, gravide, gravide minore și copii până în 5 ani.

Până în prezent, Salvați Copiii România a lucrat în 20 de județe, în 61 de comunități rurale defavorizate, cu 90.000 de mame, gravide și copii până în 5 ani.

Pentru că viața unor copii care se luptă să trăiască depinde de investiția pe care o facem în maternități și programe integrate pentru susținerea sănătății mamei și copiilor, Salvați Copiii lansează un apel pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente performante a maternităţilor (secţii de Neonatologie, Terapie Intensivă Neonatală, Obstetrică-Ginecologie) și a spitalelor și secțiilor de pediatrie.