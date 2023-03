CFR verifică toate locomotivele de tipul celei care a făcut accident la Galaţi

După accidentul feroviar de la Galaţi, în care a murit o persoană, conducerea societăţii de transport feroviar de călători a decis ca toate locomotivele din țară, de tipul celei implicate în accident, să fie verficate amănunțit. Garniturile la care vor fi descoperite probleme tehnice vor fi retrase din circulație. Totodată, de luna viitoare, toți mecanicii de tren urmează să fie reevaluați, informează Digi24.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a cerut verificări și măsuri urgente din partea CFR Călători, în urma accidentului feroviar produs sâmbătă în Gara Galați.

„În urma incidentului din această seară din Gara Galați, până la clarificarea cauzelor producerii acestuia și, având în vedere că este al doilea accident feroviar produs într-un timp foarte scurt, am decis următoarele: – să solicit CFR Călători să demareze urgent o verificare tehnică a materialului rulant feroviar aflat în uz. – de altfel, în urma incidentului de la Teleorman, am dispus reexaminarea tuturor mecanicilor de locomotivă începând cu luna aprilie. În calitate de ministru al Transporturilor al Infrastructurii consider că prioritatea CFR Călători este, în primul rând, siguranța călătorilor”, a spus Sorin Grindeanu.

Locomotiva era cu reviziile la zi

Locomotiva implicată în accidentul feroviar din Galați avea o vechime de peste 30 de ani, dar era cu toate reviziile la zi. Ultima revizie tehnică a fost făcută cu două săptămâni în urmă. Ancheta preliminară la locul accidentului a arătat că nu a fost vorba despre o eroare umană și că totul s-a întâmplat din cauza unei defecțiuni la sistemul de accelerare al locomotivei.

Din acest motiv, reprezentanții societății naționale de transport feroviar de călători au decis că toate locomotivele de acest tip din țară vor fi verificate. Această directivă a ajuns în regionalele din şapte județe și din București.

Directorul General al CFR Călători, Traian Preoteasa, a transmis duminică că îşi va asuma „acţiunea sau inacţiunea” oricărui angajat al companiei, constatată de către organele de cercetare, după accidentul produs sâmbătă seara în staţia Galaţi, dar nu şi „subfinanţarea cronică a sistemului feroviar” din ultimii 30 de ani.