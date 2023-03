ASF şi-a dat acordul pentru ca asigurările RCA să fie plafonate la nivelul din februarie 2023

Preţurile asigurărilor RCA vor fi plafonate la preţurile de referinţă din 28 februarie 2023. Iniţial, proiectul prevedea plafonarea să se facă ţinând cont de preţul din martie 2023.

Guvernul a amânat cu o săptămână adoptarea proiectului prin care RCA-ul să se vândă la preţul de anul trecut. Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să analizeze toate propunerile venite din partea industriei şi să facă eventuale modificări, conform observatornews.ro.

Prețuri mai mari la asigurări auto RCA, până la plafonare

Aşa că cine trebuie până atunci să-şi încheie o asigurare obligatorie, o face la un preţ mult mai mare, în comparaţie cu cel care urmează să fie plafonat. Spre exemplu, un şofer care are vârsta sub 40 de ani şi o maşină cu un motor de 1,4 litri, plăteşte astăzi 1.236 de lei. Acum un an, achita 917 lei.

Mai multe propuneri de modificare a hotărârii privind plafonarea au fost deja transmise către ASF. De la brokeri, transportatori sau chiar Consiliul Concurenţei, care îşi doreşte şi limitarea costurilor service-urilor auto cu reparaţiile.