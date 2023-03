Șoferii condamnați pentru ucidere din culpă, cinci ani interdicție la un nou permis

O persoană care a fost condamnată pentru o infracţiune comisă ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie şi care a avut ca rezultat decesul victimei se va putea prezenta la examenul pentru obţinerea permisului de conducere doar după cinci ani de la data executării pedepsei, potrivit unui amendament admis la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, adoptat luni de Senat, scrie Agerpres.

„A crescut de zece ori perioada interdicţiei de a mai obţine permis auto pentru cei care se urcă băuţi, drogaţi sau fără carnet la volan şi ucid oameni pe şosele. Am propus şi colegii au fost de acord, astăzi, în Senat, votând cu 105 voturi ‘pentru’ din 106, un amendament la un proiect legislativ de modificare a Codului rutier, prin care persoanele condamnate pentru ucidere din culpă, comisă sub influenţa alcoolului sau drogurilor ori fără permis auto să aibă interdicţia de a obţine din nou dreptul de a conduce timp de cinci ani după executarea pedepsei. Acesta este termenul maxim prevăzut de Codul penal pentru măsuri complementare. Acest amendament vine în continuarea şi în completarea proiectului legislativ cunoscut sub denumirea de Legea Anastasia, provenită de la numele unui copil ucis pe drumurile publice de o persoană care a condus fără a avea acest drept. Să nu uităm că, de cinci ani încoace, România se află în continuare pe locul întâi în Europa la numărul de accidente rutiere mortale, iar multe dintre acestea fac obiectul modificărilor legislative propuse acum”, a precizat senatorul PSD Robert Cazanciuc, într-o postare pe Facebook.

Prin amendamentele admise se urmăreşte ca pentru infracţiunea care a avut ca rezultat uciderea unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, condamnatul se va putea prezenta la examen doar după trecerea unui termen de cinci ani de la data executării pedepsei în regim de privare de libertate sau de la data expirării termenului de supraveghere stabilit de instanţă, având în vedere gravitatea faptei pentru care a fost condamnat.

Alte modificări aduse proiectului legislativ

O altă modificare adusă proiectului legislativ la comisiile de specialitate prevede că persoana care nu deţine permis de conducere şi a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune care a avut ca rezultat vătămarea corporală a cuiva, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, precum şi persoana al cărei permis de conducere a fost anulat în condiţiile legii au dreptul de a se prezenta la examenul pentru obţinerea permisului de conducere dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare: au trecut şase luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate; dacă a trecut un an de la data graţierii totale ori a restului de pedeapsă, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau de la data împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei; dacă a intervenit amnistia sau reabilitarea.

Ordonanţa de Guvern nr.11/2023 are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în scopul îmbunătăţirii cadrului normativ, fiind vizate, în principal, următoarele domenii: evidenţa vehiculelor înregistrate, condiţiile privind participarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere, competenţa privind eliberarea permisului de conducere internaţional, constatarea şi sancţionarea unor contravenţii, precum şi aplicarea unor sancţiuni contravenţionale complementare şi al unor măsuri tehnico-administrative, conform raportului comun de admitere, întocmit de comisiile de specialitate. Proiectul de lege va fi dezbătut şi supus votului plenului Camerei Deputaţilor, for decizional în aceste caz.