Vânt și ploi abundente în zone din 17 judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, mai multe atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului şi ploi însemnate cantitativ, valabile pe parcursul acestei zile.

Potrivit meteorologilor, până la ora 22,00, în Munţii Apuseni şi, local, în Carpaţii Orientali temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 70 – 90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor depăşi 100 – 110 km/h. Intensificări ale vântului vor fi şi în restul ţării, local şi temporar, cu viteze în general de 45 – 60 km/h.

Judeţele vizate de primul Cod galben de vreme rea sunt:

Alba,

Bacău,

Bihor,

Bistriţa-Năsăud,

Cluj,

Harghita,

Maramureş,

Mureş,

Neamţ,

Sălaj,

Suceava.

De asemenea, pe parcursul zilei de joi, în intervalul orar 12:00 – 22:00, va fi valabil un alt Cod galben, de data aceasta de ploi însemnate cantitativ în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali. Ploile mai ales sub formă de aversă vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Cantităţile de apă vor fi de 20 – 25 l/mp şi, izolat, de peste 30 l/mp, iar pe arii restrânse vor fi descărcări electrice. Aceste fenomenele meteo se vor produce pe raza judeţelor:

Alba,

Arad,

Bihor,

Cluj,

Caraş-Severin,

Gorj,

Hunedoara,

Mehedinţi,

Timiş.

În prezent, se află în vigoare o atenţionare Cod galben de intensificări susţinute ale vântului, ce va expira în această seară, la ora 22:00, şi este valabilă în Munţii Apuseni, local în Carpaţii Orientali, unde temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 70 – 90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri vor depăşi 100 – 110 km/h.

O informare de de intensificări ale vântului şi precipitaţii predominant sub formă de ploaie moderate cantitativ are valabilitate la nivelul întregii ţări, până vineri la ora 2.00. În intervalul menţionat, temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, dar cu viteze mai mari în nord-vest, centru şi sud-est, în general de 45 – 60 km/h.

În zona de munte, vor fi intervale cu precipitaţii predominant sub formă de ploaie şi prin acumulare cantităţile de apă vor depăşi pe arii restrânse 15 – 25 l/mp, favorizând topirea stratului de zăpadă, iar vântul va prezenta intensificări susţinute în special în zona înaltă.