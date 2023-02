Fake News Antena 3. Claudiu Năsui nu este urmărit penal. Fostul ministru USR va depune sesizare la CNA și va da în judecată postul Antena 3

Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru al Economiei, va sesiza Consiliul Național al Audiovizualului și va da în judecată postul de televiziune Antena 3 ca urmare a fake news-ului prezentat luni seară în emisiunea „Sinteza zilei”.

Deloc întâmplător, Antena 3 nu a prezentat integral așa zisul document de începere a urmăririi penale, ci doar primele două paragrafe.

„Se vede că am deranjat multă lume. Nu e o coincidență că minciuna aceasta apare fix în ziua în care am dat declarații la DNA în calitate de martor. Nu doar că nu sunt urmărit penal, dar sunt denunțător și martor în mai multe procese penale deschise tocmai pentru neregulile pe care le-am găsit când am preluat Ministerul Economiei. Scopul minciunii promovate de Antena 3 este, probabil, acoperirea dosarului privind măștile din pandemie în care am fost citat, chiar luni, ca martor. Voi sesiza CNA și voi da în judecată Antena 3 pentru că nu poți să livrezi astfel de mizerii publicului și să scapi nesancționat.”, a spus Claudiu Năsui.

„În timpul mandatului de ministru al Economiei, Claudiu Năsui a fost șicanat prin depunerea de plângeri penale pe tot felul de motive închipuite, dar nu s-a început nicio urmărire penală, pentru că acuzațiile erau total nejustificate.

În cazul prezentat de Antena 3 drept o mare „exclusivitate”, a fost deranjat un pensionar special pus de Virgil Popescu în tot felul de consilii de administrație, inclusiv în CA Romarm, care a fost înlocuit de Claudiu Năsui.

USR a deranjat multe aranjamente ale vechii clase politice și pe mulți sinecuriști, dar nu ne intimidăm și nu ne oprim“ se arată în comunicatul USR.