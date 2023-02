Cum alegem pâinea sănătoasă

Rafturile cu pâine de la brutărie sau supermarket pot oferi o mulțime de produse foarte apetisante la prima vedere, astfel că devine destul de dificil să faci cea mai sănătoasă alegere.

Deși multă vreme nutriționiștii au spus că pâinea trebuie evitată sau consumată în cantități cât mai mici, adevărul este că nu trebuie să te temi de acest tip carbohidrați. Pâinea poate aduce un aport nutritiv valoros în dieta ta, dacă alegi un produs natural și sănătos.

Zahărul, pericolul ascuns din foarte multe produse

Zahărul este pericolul ascuns din foarte multe produse pe care le cumpărăm din comerț: iaurturi, sosuri, batoane, cereale etc. El nu lipsește nici din multe sortimente de pâine, unde este adăugat ca agent de conservare sau pentru un gust mai bun… dar adictiv. Totodată, unele sortimente de pâine pot conține alți îndulcitori precum glucoză sau sirop de porumb.

O pâine „curată“ are doar patru ingrediente

Dacă vorbim despre pâinea ambalată, este obligatoriu să citești cu atenție eticheta. Cu cât pâinea are mai puține ingrediente, cu atât mai bine. O pâine „curată“ are doar patru ingrediente: apă, făină, sare și drojdie sau maia. Asigură-te că pâinea nu are conservanți, afânători, uleiuri hidrogenate, coloranți sau potențiatori de gust. Dacă este vorba de pâine luată de la o brutărie artizanală, întreabă brutarul ce ingrediente conține pâinea.

Cea mai sănătoasă pâine este cea făcută 100% din cereale integrale

Potrivit nutriționiștilor, cea mai sănătoasă pâine este cea făcută 100% din cereale integrale. Aceasta este bogată în fibre şi elemente nutritive intacte, adică opusul a ceea ce ai obține dacă mănânci o pâine albă sau un alt tip de carbohidrați rafinați. Fibrele ajută la încetinirea absorbției zahărului, favorizează dezvoltarea bacteriilor intestinale și te ajută să ajungi mai repede la senzaţia de saţietate. Totuși, multe sortimente de pâine au menționat pe ambalaj „cereale integrale“, însă trebuie să verifici și procentul, deoarece multe dintre ele nu conțin nici în proporție de 50% acest ingredient.

Un produs natural nu înseamnă că este ecologic

Aceasta este o altă capcană a producătorilor și, din păcate, eticheta „100% natural“ nu înseamnă mare lucru. Produsele organice/ecologice certificate sunt relizate din cereale care nu conțin îngrășăminte, pesticide și erbicide. Eticheta „100% natural“ nu are reguli atât de stricte. Un produs natural nu înseamnă că este ecologic, deoarece producătorii au voie să folosească îngrășăminte, fertilizatori, pesticide și erbicide. Asta nu înseamnă că toți o vor face, dar, din rațiuni economice, peste 90% din producători folosesc substanțe chimice, conform stiripesurse.ro.