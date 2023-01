Cum a sancționat CFR controlorul care a agresat sexual o tânără din Craiova

CFR l-a identificat pe controlorul care a agresat sexual o tânără din Craiova, în timp ce călătorea cu trenul pe ruta Craiova-București. Acesta a fost sancționat, însă CFR-ul preferă să țină pentru companie măsura exact luată împotriva agresorului.

Pe 25 noiembrie 2022, Gazeta de Sud scria despre coșmarul trăit de o tânără din Craiova, în timpul unei călătorii cu trenul. Aceasta a povestit în detaliu cum un controlor, care ar fi trebuit să verifice doar biletele de călătorie, a agresat-o sexual fără niciun fel de reținere.

Șocată de cele întâmplate, tânăra a depus plângere la poliție și la CFR. Ce a făcut compania? I-a dat o sancțiune pentru abatere disciplinară, însă cel mai probabil bărbatul încă se plimbă prin compartimentele trenurilor și își continua activitatea de agresor.

Agresorul, comportament deplasat încă de când a controlat biletul

Tânăra a povestit în detaliu, la vremea respectivă, prin ce a trecut. Aceasta a mai spus că face publice aceste detalii pentru ca nicio femeie să nu mai trăiască o asemenea experiență. „M-a întrebat unde merg (deşi pe bilet scria foarte clar), dacă fumez, daca am prieten şi ce caut singură la Braşov (aceasta era destinația finală). I-am raspuns politicos că merg în interes de serviciu. Apoi s-a legat de legitimaţia mea de student spunând că ştampila este falsă. Până la urmă a plecat şi nu s-a mai întors. M-am gândit că era plictisit şi avea chef de vorbă aşa că nu mi s-a părut nimic ciudat. Mi-am setat alarma telefonului să mă trezească înainte să ajung la Bucureşti şi la scurt timp am adormit“, a început tânăra povestea.

„ M-a agresat, m-a pupat pe gură, m-a lins pe faţă“

Controlorul, însă, avea alte planuri, pe care a încercat să le ducă la final. „În momentul în care a sunat alarma m-am trezit şi am văzut că trenul era oprit. Buimacă de somn, am sărit în picioare crezând că am ajuns în gară. În acel moment, l-am văzut pe controlor în uşa compartimentului. A venit spre mine şi mi-a spus că a venit să mă trezească. M-am întins după bagaj, iar el m-a apucat de mână. M-a înghesuit spre geam şi a încercat lucruri greu de descris în cuvinte.

Am încercat să scap, dar mă ţinea strâns de mână. Îmi spunea că „mergem amândoi cu trenul la Braşov şi petrecem o noapte împreună”. Între timp, trenul s-a pus în mişcare (de fapt eram opriţi la podul Basarab). Probabil şi-a dat seama că ajungem în curând în gară pentru că, deşi încă mă ţinea de mână, repeta întruna să îi dau adresa mea de Facebook. I-am spus că nu am aşa ceva, să mă lase în pace. Nu înţelegeam de ce lumea din vagon nu e pe hol, așa cum se întâmplă de obicei când ne apropiem de gară….

Din fericire, eu am reuşit să scap, dar aşa ceva este inadmisibil. M-a agresat, m-a pupat pe gură, m-a lins pe faţă, m-a înghesuit în geam de parcă eram un obiect la dispoziţia lui. Cel mai tragic este faptul că părea aşa natural şi calm în tot ce făcea încât sunt convinsă că nu sunt prima lui victimă. Nu cred că a fost doar o tentaţie de moment. În locul meu putea fi cineva mai puţin norocos, care de frica ar fi stat până la capăt“, a mai spus craioveanca.

Ce a făcut CFR-ul în acest caz

La mai bine de o lună de la momentul când tânăra a fost agresată, am întrebat CFR-ul dacă a fost identificat controlorul și cum a fost acesta sancționat. Într-un răspuns sec și fără prea multe detalii, CFR-ul ne-a transmis că bărbatul a fost sancționat administrativ. „CFR Călători a identificat conductorul de tren. Raportat la comportamentul nepotrivit al acestuia în timpul programului de lucru față de călătoare, a fost demarată o cercetare internă.

În urma cercetărilor efectuate, coroborat cu probele administrate, comisia de cercetare a stabilit vinovăția conductorului de tren. Acesta a deservit trenul 79 din data de 17/18.11.2022, pe distanța Arad – București Nord. Pentru abaterea săvârșită de conductorul de tren, acesta a fost sancționat administrativ în conformitate cu pervederile art. 248, (1), din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicată în anul 2011. În același timp au fost dispuse măsuri complementare pentru evitarea unor astfel de situații similar“, au transmis reprezentanții CFR.

CFR nu vrea să spună exact ce sancțiune a primit agresorul

Așadar, într-un caz atât de grav, CFR ne trimite la un articol de lege, care conține cinci subpuncte. Însă fără menționeze exact sancțiunea. Articolul 248 din Codul Muncii spune că „Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: a) avertismentul scris; b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%; d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 – 3 luni cu 5 – 10%; e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă“.

Practic, CFR alege să păstreze confidențialitatea cu privire la sancțiunea unui agresor sexual, fără să spună dacă acesta încă își continua liniștit meseria și poate reveni oricând la vechile obiceiuri. De aici putem trage concluzia că bărbatul încă lucrează în compania feroviară și că poate redeveni oricând agresor. În același răspuns oferit de CFR Gazetei de Sud, reprezentanții companiei feroviare ne-au transmis că sesizarea tinerei din Craiova a fost singura de acest gen pe tot parcursul anului 2022.