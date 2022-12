Ce-și dorește ministrul Sănătății pentru 2023

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a precizat că îşi doreşte, acum la final de an, ca investiţiile din domeniul sănătăţii din PNRR să se concretizeze în anul 2023, iar oameni să poată avea din nou încredere în sistemul de sănătate.

„Dragi români, încheiem anul 2022 în sectorul de sănătate după ce am trecut la începutul acestui an de partea cea mai dificilă a pandemiei şi am reuşit să o ţinem sub control, am reuşit să facem în aşa fel încât să ţinem spitalele deschise şi lucrul poate cel puţin la fel de important este legat de faptul că investiţiile care trebuie făcute din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă se află pe drumul cel bun.

Acum, la sfârşit de an, îmi doresc să putem în anul care vine să concretizăm toate aceste investiţii, îmi doresc foarte mult să puteţi avea din nou încredere în sistemul de sănătate, prin ceea ce facem noi la Ministerul Sănătăţii sau la instituţiile subordonate Ministerului, prin ceea ce fac profesioniştii din sistemul de sănătate. Cred că trebuie să fim solidari şi responsabili în acelaşi timp”, a transmis Alexandru Rafila, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Sănătăţii a adăugat că lucrurile dificile din acest sistem care trenează de ani buni nu pot fi rezolvate peste noapte, însă va depune eforturi pentru ca românii să îşi recapete încredere în sistemul de sănătate.

„Sigur că lucrurile dificile din sănătate care trenează poate de ani de zile nu se pot rezolva peste noapte. Vă promit că, împreună cu toţi colegii mei, vom face în aşa fel încât progresul să fie evident în anul ce vine şi, cum spuneam puţin mai devreme, să vă regăsiţi încrederea în sistemul de sănătate din România. Vă mulţumesc şi vă urez tuturor un an nou fericit. Să trecem cu bine de această criză, iar sănătatea cu siguranţă este unul dintre lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le păstrăm sau să o redobândim atunci când suntem bolnavi. Vă mulţumesc”, a conchis Rafila