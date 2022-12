Sâmbătă, 31 decembrie, vor avea loc tragerile speciale Loto de Anul Nou. Vor fi trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimenteaza fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 500.000 de lei

JOKER – 300.000 de lei

LOTO 5/40 – 100.000 de lei.

Report la Joker la categoria I de peste 2,87 milioane de euro. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,60 milioane de euro

La Tragerile Speciale Loto de Crăciun care au avut loc sâmbătă, 24 decembrie, Loteria Română a acordat 26.311 câștiguri în valoare totala de peste 2,13 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,88 milioane de lei (peste 1,60 milioane de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 4,86 milioane de lei (peste 993.200 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 14,08 milioane lei (peste 2,87 milioane de euro),iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 159.300 de lei (peste 32.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 86.200 de lei (peste 17.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 861.800 de lei (peste 175.800 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 56.500 de lei (peste 11.500 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.800 de euro).

Loteria a schimbat via ța unor români

La tragerea Loto 6/49 din data de 24 decembrie, la categoria a II-a s-au inregistrat cinci castiguri a cate 81.445,02 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Topoloveni, jud. Arges, Constanta, Piatra Neamt, Vicovu de Jos, jud. Suceava si Brezoi, jud. Valcea.

La tragerea Noroc din data de 24 decembrie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 112.883,58 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Slobozia, jud. Ialomita.

De asemenea, la tragerea Joker din 24 decembrie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 96.330,30 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Constanta.

Duminica, 1 ianuarie 2023, nu au loc trageri loto.