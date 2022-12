Un șofer de autobuz a găsit pe stradă un portofel cu 2.000 de euro

Un șofer de autobuz din Buzău a dat peste un portofel cu bani în timp ce se îndrepta spre garaj. El a zărit obiectul pe stradă și a oprit. Nu mică i-a fost uimirea când a descoperit că în interior erau peste 2.000 de euro, informează buzoienii.ro.

Bărbatul a luat portofelul și l-a predat la dispecerat. S-a bucurat enorm când a aflat că păgubitul a venit să își ridice banii a doua zi și, mai ales, că era vorba de o persoană cu probleme de sănătate.

„Veneam de la Tisău spre Buzău. Fusesem în ultima cursă, aduceam autobuzul la garaj. Era aproape unu noaptea. Cred că eram pe la Valea Salciei când mi s-a părut, din mers, că zăresc un portofel pe asfalt. Am oprit, nu mă înșelasem. În portofel erau mai multe bancnote de 200 €. M-am bucurat, urma să fac o faptă bună!

Nu m-am gândit niciun moment să păstrez banii. Părinții mi-au dat o anumită educație, pentru mine omenia e mai importantă decât banii. Am predat portofelul cu bani la dispecerat, peste două mii de euro. A doua zi m-au sunat să-mi spună că păgubitul a fost găsit și a venit la Trans Bus pentru a-și lua portofelul. Trăiesc acum o mare bucurie, am făcut o faptă bună, din câte am înțeles tânărul care a pierdut portofelul are și anumite probleme de sănătate”, a povestit bărbatul.