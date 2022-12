Festivalul Brazilor de Crăciun a strâns o sumă record

820.000 euro au fost strânși pentru accesul la educaţie al copiilor aflaţi în risc din cauza sărăciei sau a războiului din Ucraina, în urma licitatării a 20 de brazi, concepuţi şi donaţi de către designeri şi artişti celebri din România, în seara de gală a Festivalului Brazilor de Crăciun, informează Agerpres.

Cea de-a 22-a ediţie a Festivalului Brazilor de Crăciun a avut ca temă „garantarea accesului la educaţie pentru copiii aflaţi în risc fie din cauza sărăciei, fie din cauza războiului din Ucraina, care a dislocat milioane de copii şi i-a obligat să se refugieze departe de casele şi şcolile lor”.

În urma licitaţiei a 20 de brazi, în seara de gală a Festivalului Brazilor de Crăciun, organizată de Salvaţi Copiii, în parteneriat cu Muzeul Naţional de Artă al României, au fost obţinute fonduri totale record, în valoare de 820.000 euro.

Brazii au fost concepuţi şi donaţi de către designeri şi artişti celebri din România şi au fost licitaţi de companii cu sume cuprinse între 7.000 şi 100.000 de euro.

„An de an, Festivalul Brazilor de Crăciun ne aduce confirmarea că resursa cea mai de preţ a unei societăţi este solidaritatea socială. Am început anul sub semnul acestei solidarităţi exemplare, cu românii veniţi la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru a ajuta şi îl încheiem cu o lecţie formidabilă de generozitate. Tradiţional, Festivalul Brazilor de Crăciun este dedicat accesului la educaţie pentru copiii vulnerabili, pentru că educaţia este temelia fără de care o societate nu funcţionează”, a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România, conform sursei citate.

Aproape jumătate din copii României trăiesc în sărăcie

Salvaţi Copiii menţionează că peste 7 milioane de euro au fost strânşi în 21 de ediţii ale Festivalului Brazilor de Crăciun de care au beneficiat 144.627 de copii, dintre care 86.345 au primit sprijin socio-economic, pentru a putea fi integraţi educaţional şi pentru a se preveni abandonul şcolar, 43.799 au fost incluşi în programul Şcoala după Şcoală şi educaţie remedială, 9.709 au participat la Grădiniţele Estivale iar 4.774 au fost recuperaţi educaţional, prin programul A Doua Şansă.

Organizaţia arată că, potrivit datelor furnizate de ultimul barometru Eurostat, peste un sfert (26,2%) dintre copiii României cresc în locuinţe fără toaletă, un procentaj similar (25,6%) neavând nici acces la baie sau duş în interiorul locuinţei iar în anul 2021 una din zece familii din România nu îşi permitea să menţină locuinţa încălzită în mod adecvat.

„Organizaţia Salvaţi Copiii România consideră că este imperios necesar ca autorităţile să identifice şi să implementeze de urgenţă măsuri prin care să se asigure că impactul crizei economice nu va fi decontat de copiii care deja se confruntă cu anumiţi factori de vulnerabilitate: 41,5% dintre copiii din România, adică 1,5 milioane de copii, sunt afectaţi de lipsa de venituri ale familiei care să asigure supravieţuirea sau un trai decent, de izolarea socială şi educaţională, de lipsa de acces la nutriţie în acord cu vârsta şi nevoile biologice ale copilului şi la servicii socio-educaţionale şi de sănătate de calitate”, se mai menţionează în comunicat.