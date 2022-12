Comunitatea IT din Craiova organizează târg caritabil cu show de magie pentru copiii cu diabet

Ajuns deja la a şasea ediţie, târgul caritabil Creative IT a ajuns să fie unul dintre evenimentele de tradiţie ale lunii decembrie. În acest an, Clubul Programatorilor, alături de talentatul magician Mario Popescu, îşi vor canaliza împreună energiile pentru a susţine o nouă cauză: renovarea Secţiei de Diabetologie Pediatrică de la Spitalul Judeţean Nr. 1 din Craiova.

„Ne propunem ca, în urma evenimentului din acest an, să dăm o nouă față saloanelor în care vor fi tratați micii pacienți, prin dotarea cu paturi noi, frigidere și televizoare. Oameni creativi din domeniul IT şi nu numai vin an de an cu diverse obiecte create manual, de la decoraţiuni de Crăciun până la gadgeturi şi creaţii artistice, pentru a strânge fonduri pentru cauze nobile. La ediţia din acest an, care va fi organizată duminică, 11 decembrie, la Vicii şi Capricii (strada Unirii, 196), de la ora 15:00, cei care ajung la târg se vor bucura şi de un spectacol caritabil de magie prezentat de către artistul Mario Popescu, care va participa şi cu caricaturi”, au anunţat iniţiatorii.

Cătălin Mario Popescu / Mario Popescu Magic

Creative IT, o iniţiativă menită să ofere sprijin comunităţii

Târgul Creative IT a apărut din dorința comunității IT de a răspunde problemelor celor aflați în dificultate și de a se implica activ în sprijinirea celor care au nevoie de ajutor.

Prin inițiativele sale, Clubul Programatorilor a reusit să sprijine studenți aflați în dificultate să își continue studiile, a contribuit la construirea primei tabere pentru copiii cu afecțiuni oncologice din zona Olteniei și a ajutat numeroși copii cu diverse afecțiuni să beneficieze de tratament adecvat.

În 2022, Creative IT a ales să susțină un proiect inițiat de Clubul Lions Craiova, renovarea secției de diabetologie pediatrică de la Spitalul Județean de Urgență Nr. 1 din Craiova.