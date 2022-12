Cum vor merge trenurile românești în 2023. Despre bilete, viteze și distanțe feroviare

​Cum vor merge trenurile românești în 2023. Trenurile din România vor circula și anul viitor cu o viteză medie de 45 km/h, chiar dacă pe mici porțiuni vor fi mai rapide decât în acest an. Din 2023, revin trenurile Intercity, chiar dacă liniile de cale ferată nu sunt prea grozave. Iată câteva informații despre călătoriile cu trenul în 2023 între diversele orașe ale țării, potrivit hotnews.ro.

Noul Mers al Trenurilor intră în vigoare la 11 decembrie 2022 și este valabil până la 9 decembrie 2023.

Și în 2023 vitezele medii ale trenurilor care merg dintr-o parte în alta a țării vor fi de sub 55 km/h. De la București durează 15 ore călătoria până la Satu Mare și 12 ore jumătate până la Oradea. Trenurile care opresc în toate stațiile au viteze medii de 35-40 km/h.

Revin după opt ani trenurile InterCity, la care biletele vor costa în medie cu 15% mai mult decât la InterRegio. Cel mai lent IC are o viteză medie de sub 60 km/h între București și Cluj. Cel mai rapid are viteză medie de 87 km/h, între Brașov și Constanța.

Cele mai scumpe bilete

Cele mai scumpe bilete de tren din țară costă aproape 400 de lei, pentru călătorii precum București – Arad sau Timișoara – Iași, în cabină single, la vagon de dormit.

Trenul cu cel mai lung parcurs care circulă tot anul este IR 1763 Iași-Timișoara, și perechea sa IR 1765 – 849 km, aproape 17 ore. La polul opus, cea mai scurtă distanță pe care circulă și opresc multe trenuri pe zi este București Basarab – Basarab haltă, călătorie de nici un 1 km.

Cea mai mare distanță între două gări din rețeaua CFR : Cogealac – Târgușor Dobrogrea, 20 km, 19 minute, pe linia 804 Medgidia – Tulcea.

Între Simeria și Sighișoara scad timpii de parcurs și sunt și porțiuni de 150 km/h. Mai rapide vor fi trenurile între Arad și Deva, dar pe acolo mai este mult de lucru pentru a se ajunge la viteze medii de peste 90 km/h.

Cea mai mare distanță parcursă în 2022-23 de un tren fără oprire: 229 km, Brașov – Teiuș, 4 ore și 10 minute. Un tren IC face asta, cu o viteză medie de 55 km/h. Sunt multe zone de șantier între Brașov și Sighișoara și o zonă de 150 km/h între Sighișoara și Blaj.

Cum vor merge trenurile românești în 2023. Ruta București – Brașov

Sunt peste 25 de trenuri pe sens, de la cinci companii, peste jumătate de la CFR Călători. Cel mai rapid este un IC care face 2 ore și 14 minute, oprind doar la Ploiești Vest. Cel mai lent este un Regio de la CFR Călători care face 4 ore și 12 minute pe 166 km. Biletele costă între 27 de lei la Regio și 61 lei la IC.

Pe București – Ploiești cresc timpii cu câteva minute. O mare diferență este că trenurile companiei private Regio Călători cresc în rang, devin RE, iar rezervarea locului devine obligatorie, deci biletele vor fi mai scumpe cu câțiva lei. În plus, trenurile acestei companii vor avea cu mult mai puține opriri, astfel că vor face și două ore și 40 de minute de la București la Brașov. Minusul este că vor fi mult mai puține trenuri pentru pasagerii din stații precum Florești – Prahova, Breaza, Poiana Țapului sau Dârste.

București – Constanța

Vor fi peste 15 trenuri pe sens, dintre care două InterCity-uri care vor face două ore pe cei 226 km. Cel mai lent este un tren Regio care face aproape cinci ore, fiindcă are opriri lungi. Cresc în medie cu câteva minute timpii față de anii trecuți, dar vor fi multe trenuri care fac sub două ore și jumătate pe 226 km. La IC tariful este 74 lei, la IR este 65 lei, iar la R este 32 lei.

București – Timișoara

Vor fi cinci trenuri pe sens pe zi, cele mai multe vor face peste 10 ore, pe o magistrală 100 unde este mare nevoie de lucrări și, din fericire, s-au semnat și contracte pentru viitoare modernizări. La clasa a 2 biletul costă 109 lei, iar la vagon de dormit single, 354 lei, la trenurile care au această opțiune.

Cum vor merge trenurile românești în 2023. Sibiu – Conexiuni foarte slabe cu restul țării

Vor fi doar trei trenuri pe sens între București și Sibiu, cel mai rapid făcând 5 ore și 14 minute pe 315 km. Prețurile pornesc de la 78 lei. Există și un tren IR care face peste șase ore. Între Sibiu și Brașov sunt șase trenuri pe zi. De la Sibiu la Cluj sunt două trenuri directe pe zi, 198 km, 4 ore și câteva minute.

Cine ar vrea să ajungă de la Sibiu la Iași ar face, în cel mai bun caz, 13 ore, schimbând trenul la București. De la Iași la Sibiu se poate ajunge în 11 ore și 45 de minute, cu schimbare la Brașov. De la Sibiu la Arad sunt două trenuri pe sens, 5 ore pe 284 km.

Între Sibiu și Craiova sunt trei trenuri pe zi, cu timpi cuprinși între 4 ore și 59 minute și 6 ore și 51 minute. Toate sunt Regio și biletul costă 36 lei.

Brașov – Constanța

Cinci trenuri pe zi, cu durate între 4 ore și jumătate (IC Tomis Expres) și 7 ore și 8 minute (un tren privat Regio Călători care staționează peste jumătate de oră în Gara de Nord. Din iunie până la început de septembrie se mai adaugă pe zi câteva sezoniere. Biletul costă 60 lei la RE și 100 de lei la IC. Distanța este 392 km.

Timișoara – Iași

Vor fi două trenuri directe, unul va face la dus 15 ore și 13 minute pe 789 km, via Oradea – Suceava, dar la întors va parcurge drumul în 16 ore și 13 minute. La clasa a 2-a biletul costă 130 lei. Trenul direct IR 1763 Iași – Timișoara face 17 ore pe 849 km, via Vatra Dornei – Cluj – Deva. Viteza medie este 50 km/h. La cușetă cu patru paturi un loc costă 201 lei, iar la cabină single poate fi cumpărat unul dintre cele mai scumpe bilete CFR Călători: 390 de lei.

Ca fapt divers, cea mai mică distanță pentru care poți cumpăra bilet în rețeaua CFR este de sub 1 km, între București Basarab și București Basarab haltă, 2-3 minute de călătorie, preț 4 lei. 11 trenuri opresc în ambele stații în drumul lor către Roșiori, Târgoviște sau Brașov.