Un medic a lăsat Germania ca să lucreze la Spitalul din Târgu Jiu

Un medic a plecat de la spitalul din Germania unde primea un salariu uriaș în calitate de neurochirurg și s-a angajat la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu.

Medicul Dragoș Coldușu era plecat de mai mulți ani din țară și era stabilit la Dortmund, unde activa ca medic neurochirurg la spitalul din oraș. Aici avea la dispoziție echipamente de ultimă generație și un colectiv de profesioniști în neurochirurgie. Salariul era unul uriaș în comparație cu spitalele din țara noastră. Cel care l-a convins pe medicul Dragoș Coldușu, care este și cetățean german, să vină să lucreze la Spitalul din Târgu Jiu este medicul ortoped Bogdan Niculescu, plecat o perioadă la specializare în Germania. Nu numai că l-a convins să vină în România, dar medicul Coldușu a decis să își vândă și casa pe care o deținea în Germania și a venit la Târgu Jiu, alături de soție și de copil.

„Am lăsat totul acolo și am venit la Târgu Jiu pentru că mi-a plăcut echipa de aici și proiectul doctorului Bogdan Niculescu. Și colegii de la Târgu Jiu sunt dornici să se implice să facem și altceva. Vor veni și echipamentele necesare până la finalul anului, truse și aparatură pentru operații. Cred că începem cu anumite tipuri de intervenții din decembrie, ianuarie. Vom avea și un cabinet la Ambulatoriu pentru consultații. Eu sper să facem o treabă frumoasă aici și să nu fiu pus în situația să plec. Pot să plec în țară sau în Germania”, a declarat medicul Dragoș Coldușu.

Au făcut deja două operații cu succes

Este de amintit că, recent, o echipă formată din doctorii Bogdan Niculescu, medic primar ortopedie-traumatologie și Dragoș Coldușu, medic specialist neurochirurgie, de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu și doctorul Ioan Branea, medic specialist ortopedie traumatologie, cu o vastă experiență în chirurgia spinală și care activează în Germania, au efectuat, pe 14 și 15 noiembrie, două operații în premieră pentru regiunea Olteniei.

Cei doi pacienți au 72 și 74 de ani, operațiile au decurs bine și aceștia au rămas internați până recent în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. „Cei doi pacienți sunt bine. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă și i-am externat. Abia făceau câțiva pași când au venit la spital și acum merg”, a mai declarat Dragoș Coldușu, neurochirurg.

Primul neurochirurg angajat de SJU

Totodată, înființarea și dotarea Compartimentului de neurochirurgie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu va permite efectuarea unor intervenții chirurgicale care până acum nu au fost posibile la această unitate medicală. „Încercăm să dezvoltăm Compartimentul de Neurochirurgie din cadrul Secției Chirurgie I.

Am găsit aici susținere, avem aparatură și urmează să mai fie adusă; truse de neurochirurgie de o calitate excelentă vor fi aduse în curând, cu susținerea conducerii și a Consiliului Județean Gorj. Am susținerea colegilor.. Am lucrat în Germania, și consider că trebuie dezvoltate și aici, la Târgu Jiu, chirurgia spinală și chirurgia cerebrală. Până acum, la Târgu Jiu nu au mai fost efectuate astfel de operații…Colegii noștri ne-au ajutat și s-au descurcat foarte bine.”, a mai spus Dragoș Coldușu. Acesta a precizat că diferența între salariul pe care îl primea în Germania și cel pe care îl primește la Târgu Jiu este de câteva mii de euro.