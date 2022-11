Inspectoratul Şcolar Dolj cumpără biciclete pentru elevi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj cumpără biciclete şi alte accesorii pe care le va distribui către 20 de şcoli din Craiova şi judeţ. Bicicletele sunt achiziţionate pentru a le da elevilor cu vârste între 16 şi 65 de ani care au abandonat şcoala şi vor să reia cursurile în vederea obţinerii unei calificări. Conform anunţurilor, achiziţiile se vor face pentru 1.200 de elevi. Banii provin din fonduri europene şi achiziţia este de peste 127.000 euro. La unele şcoli, elevii care au început cursurile au vârste cuprinse între 22 şi aproape 50 de ani şi au reluat şcoala chiar începând cu clasa a V-a.

ISJ Dolj organizează două licitaţii- fulger pentru biciclete şi alte accesorii pentru elevii care vor urma programe „A doua şansă” pentru învăţământ secundar superior. Sunt alocaţi câte 312.000 de lei, pentru fiecare licitaţie.

Bicicletele sunt achiziţionnate în vederea deplasării la unitățile de învățământ în care se desfășoară orele din cadrul programului „A doua şansă”. Grupul țintă avut în vedere este constituit din maxim 600 de persoane cu vârsta cuprinsă între 16 ani împliniți și 65 de ani neîmpliniți, aparținând categoriei tineri sau adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare) pentru fiecare licitaţie. Practic, achiziţiile se fac pentru 1.200 de elevi.



„Livrarea bicicletelor și a accesoriilor se va face la sediul unităților de învățământ suport, ulterior constituirii grupei/ grupelor, pe bază de bon de comandă, în maxim 20 de zile lucrătoare de la primirea comenzii din partea Autorității Contractante”, se menţionează pe SEAP. În documentaţia de la licitaţie mai scrie şi că pot fi achiziţionate mai puţin de 600 de biciclete dar nu mai puţin de 500 de bucăţi.

Spre ce şcoli vor fi direcţionate

Anunţurile au fost publicate pe 17 noiembrie, iar ofertele se pot depune până pe 29 noiembrie. Potrivit conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, bicicletele vor fi distribuite către 20 de şcoli din Craiova şi din judeţ. Astfel, şcolile din Craiova care vor primi aceste obiecte sunt: Liceul ”Constantin Brâncuși”, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Liceul Tehnologic Auto, Liceul ”Traian Vuia”, Liceul ”Matei Basarab” și Liceul Tehnologic ”George Bibescu” din Craiova. În județ, biciclete se vor da la şcolile profesionale sau liceele din Argetoaia, Melinești, Poiana Mare, Băilești, Daneți, Bechet, Filiași, Valea Stanciului, Cârcea, Segarcea, Calafat. Plenița și Călărași. Conform datelor oficiale proiectele se vor finaliza în decembrie 2023.

Cinci ani de şcoală în patru module

Programul „A doua şansă” a început de puţin timp în şcoli. De exemplu, o astfel de grupă a fost înfiinţată şi la Liceul „Constantin Brâncuşi” din Craiova. Elevii au vârste între 21 şi 50 de ani. Ei s-au înscris în clasa a V-a, iar până la sfârşitul anului 2023 vor finaliza echivalentul a cinci ani de şcoală şi vor avea şi o specializare.



„A început programul „A doua şansă” din luna noiembrie. Mai întâi a fost perioada de orientare şcolară şi acum am început cursurile. Avem 21 de elevi care vor avea ca specializare ospătar -chelner în unităţi de alimentaţie publică. Sunt elevi cu vârste peste 21 de ani. Cel mai vârstnic elev are aproape 50 de ani. Pentru acest program am amenajat o sală de specială cu 10 calculatoare all -in -one, cu videoproiector, ecran de proiecţie şi un copiator multifuncţional color. Cursurile au loc după amiaza, inclusiv sâmbăta şi duminica. Este un program ceva mai special. Practic, elevii vor urma cursurile claselor V-X în patru module care echivala cu cei ani de şcoală. Cele patru module se vor desfăşura până în decembie 2023. Au şi teorie şi stagii de pregătire practică şi la final vor avea şi o diplomă cu specializarea”, a menţionat Maria Sîrbu, directorul Liceului „Constantin Brâncuşi” din Craiova.