România reia proiectul celei de-a treia hidrocentrale de pe Dunăre, Turnu Măgurele-Nicopole

România și Bulgaria vor relua negocierile pentru a construi hidrocentrala de la Turnu Măgurele – Nicopol, spune ministrul Energiei, Virgil Popescu, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Proiectul hidrotehnic va avea 840 MW putere instalată, din care 420 MW partea românească, cu o producție totală de 4400 GW pe an, respectiv 2200 GW pentru România, conform economedia.ro

“Astăzi am convenit cu ministrul Energiei din Bulgaria Rosen Hristov că este un proiect necesar, foarte important pentru asigurarea independenței și securității energetice. Am purtat aceste discuții cu ministrul Hristov la cea de-a 26-a Conferință organizată de Institute of Energy for South-East Europe cu tema “Energy & Development 2022», de la Atena”, a transmis Popescu.