20 noiembrie – Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie

Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie (The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) se marchează, în 2022, la 20 noiembrie – a treia duminică a lunii. Tema propusă pentru 2022 este „We do not Want more Victims to Remember, We Want to Live our Lives Toghether!”, sub sloganul „Remember. Support.Act”, potrivit site-ului www.worlddayofremembrance.org.

Ca de fiecare dată, obiectivele din acest an ale Zilei mondiale de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie sunt de a oferi victimelor traficului rutier şi familiilor acestora o platformă prin care: să ne amintim de toate persoanele ucise sau grav rănite pe drumuri/şosele; să fie recunoscută munca importantă a serviciilor de urgenţă; să se atragă atenţia asupra reacţiilor în general banale la decesele şi rănirile din accidente de circulaţie, solicitându-se o reacţie adecvată; să pledeze pentru un sprijin mai bun acordat victimelor traficului rutier şi familiile acestora; să promoveze acţiuni bazate pe dovezi pentru a preveni şi, în cele din urmă, a stopa alte decese şi răniri din traficul rutier, scrie site-ul amintit.

Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie. Care este situația din România

În România, potrivit Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie (AVAC), zilnic pe şoselele ţării îşi pierd viaţa 5-6 persoane, 80% dintre accidente fiind produse în mediul urban, iar 60% sunt din cauza traversărilor neregulamentare, se arată pe site-ul asociaţiei, www.avacromania.ro.

Fondată în decembrie 2000, AVAC este o asociaţie neguvernamentală, fiind alături de autorităţile centrale şi locale cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea accidentelor de circulaţie, dar şi lângă victimele accidentelor de circulaţie şi familiile lor, pentru a le sprijini şi acorda asistenţă profesională, juridică, psihologică, socială, spre a atenua urmările grave ale evenimentelor rutiere.

În 20 august 2022, AVAC anunţa, printr-un comunicat de presă numit „Anomaliile legislative din România zilelor noastre”, că există la Ministerul Sănătăţii un proiect de ordin comun pentru validarea juridică a unui punctaj traumatic ce urmează a fi utilizat în cazul victimelor accidentelor rutiere. Mai precis, în comunicat se arată că, „speriaţi de obligaţiile de despăgubire stipulate în Directiva 2009/103/CE, care se aplică în toate statele comunitare, asiguratorii, la puţin timp după intrarea în vigoare a actului normativ comunitar, au comandat unui grup de medici legişti realizarea unui barem traumatologic, urmărit a se utiliza în scopul unei pseudo-validări al menţinerii unui nivel scăzut şi totodată al plafonării despăgubirilor pentru vătămări corporale”.

AVAC, despre plafonarea despăgubirilor pentru vătămări corporale

„Scopul a fost de limitare, la acel moment, la maximum 100.000 euro a despăgubirilor, indiferent de severitatea vătămărilor suferite de victime. Cât s-a plătit – cum – cui şi în ce condiţii de legalitate, poate ar trebui să se sesizeze şi să investigheze Parchetul General. Procedând la analiză detaliată a acestui barem, constatăm că el nu are nimic în comun cu ceea ce justiţia trebuie să evalueze în scopul compensării persoanelor vătămate în accidente de circulaţie.

Mai exact, acest barem a transformat în mod nelegal un reper medico-legal necesar încadrării juridice a faptei şi regăsit numai în legislaţia penală, respectiv ‘ziua de îngrijiri medicale’, într-un reper de drept civil necesar despăgubirii victimelor. Astfel, a fost inventată sintagma ‘punct traumatic’ ce ar reprezenta 5 zile de îngrijiri medicale. Este evident că vorbim de o pseudoştiinţă, şi nicidecum de o ştiinţă autentică, aşa cum ar trebui să fie medicina legală. Acest barem nu face nici diferenţe în funcţie de vârsta victimei, nici de aspectele particulare ale traumei psihice.”, menţionează site-ul avacromania.ro.