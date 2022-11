„Luna Patrimoniului Cultural Nativ-American” la Bibliotecă

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin compartimentul Mediatecă și American Corner, propune în perioada 14-30 noiembrie expoziția de cărți și materiale audio-video intitulată „National American Indian Heritage Month”.

Expoziția este realizată în cadrul „Lunii Patrimoniului Cultural Nativ-American”, luna noiembrie fiind dedicată, în Statele Unite ale Americii, moștenirii culturale nativ-americane.

În colecțiile puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit la Mediatecă și American Corner Craiova se întâlnesc numeroase cărți și materiale audio-video care prezintă istoria, cultura, arta, obiceiurile și tradițiile indo-americanilor.

Din expoziție fac parte titluri precum:

●Sacred Legacy. Edward S. Curtis and the North American Indian – album de fotografii, gravuri și imprimări.

●Native Americans. A History in Pictures, de Arlene Hirschfelder.

●Native American Art in the Twentieth Century, editor: W. Jackson Rushing III.

●North American Indian Art, de David W. Penney.

●The Art of Native American Flute, de R. Carlos Nakai și James Demars.

●Beauty, Honor and Tradition. The Legacy of Plais Indian Shirts, de Joseph D. Horse Capture și George P. Horse Capture.

●Dances with Wolves (Cel care dansează cu lupii), ecranizare din anul 1990, cu actorul Kevin Kostner în rolul principal, filmul a câștigat 7 premii Oscar.

●The Last of the Mohicans (Ultimul mohican), ecranizare din anul 1992, cu actorul Daniel Day-Lewis în rolul principal, filmul a câștigat 1 premiu Oscar.

●Brother Bear (Fratele Urs), film animat în două părți, produs de Walt Disney.