New York: A fost instalat bradul tradițional de Crăciun din Rockefeller Center

Tradiționalul brad de Crăciun din New York a fost instalat în Rockefeller Center, iar organizatorii se pregătesc pentru evenimentul din 30 noiembrie, când se vor aprinde cele 50.000 de luminițe. Bradul din acest an are o înălțime de 25 metri.

Aprinderea luminițelor din bradul din faţa Centrului Rockefeller a fost sărbătorită de la începutul anilor 1930 şi este una dintre cele mai populare tradiţii de Crăciun din New York. Evenimentul este transmis și la televizor, iar bradul atrage în fiecare an atenția turiștilor.