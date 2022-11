BNR a majorat din nou dobânda cheie până la 6,75% pe an

Banca Naţională a anunțat majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75 la sută pe an, de la 6,25 la sută pe an, începând cu 9 noiembrie 2022. BNR anunță o cvasi-stagnare a activității economice în trimestrele III și IV 2022.

De asemenea, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 7,25% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 5,25%.

Reprezentanţii CA al BNR au decis păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară

Totodată, în şedinţa de marţi, reprezentanţii CA al BNR au decis păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 8 noiembrie 2022, a hotărât următoarele:

– majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75 la sută pe an, de la 6,25 la sută pe an, începând cu data de 9 noiembrie 2022;

– majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75 la sută pe an, de la 7,25 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75 la sută, de la 5,25 la sută pe an, începând cu data de 9 noiembrie 2022;

păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;

– menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Băncile se vor împrumuta mai scump de la BNR

Ce înseamnă această dobândă cheie: băncile se vor împrumuta mai scump de la BNR, iar asta se va vedea şi în evoluţia indicatorilor IRCC şi ROBOR, cei în funcţie de care sunt calculate ratele în lei. La începutul acestui an, dobânda cheie se situa la nivelul de 2% pe an. Este a opta majorare din 2022.