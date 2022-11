O primărie din România renunță la luminițele de sărbători

Primarul Bârladului, Dumitru Boroș, a dispus ca toate corpurile de iluminat din primărie să fie schimbate cu leduri și să nu mai fie amplasate în oraș luminițele de sărbători, informează Agerpres.

”Acolo unde am putut face o economie, am făcut-o. De exemplu, am schimbat toate becurile din instituții, din primărie, am trecut pe leduri, iar acolo unde am considerat că există un exces, atunci am micșorat și numărul de becuri. Am vrut să dăm un semnal către celelalte instituții, spital, ce avem noi, Grădină Zoologică, bibliotecă, piață, să facă același lucru. Nu le putem cere celor din învățământ, iar noi să stăm într-un confort, să spunem așa“, a declarat edilul-șef.

Întrebat dacă va avea Bârladul iluminat festiv de sărbători, primarul a răspuns că doar un segment foarte redus din centru va mai fi decorat.

”Nu vom avea. Am și spus, și, mai spun încă o dată, nu vom avea decât pe un segment foarte scurt. Vom avea bradul de Crăciun, sperăm să-l realizăm, și în Parcul ‘Victor Ion Popa’, și, dacă putem, un segment foarte redus pe Republicii, aici, în centrul orașului”, a completat primarul.

Bradul de Crăciun este donat de cetățeni

Pentru al cincilea an consecutiv, Primăria Bârlad apelează la ”spiritul civic al cetățenilor” care pot și, mai ales, doresc să ofere bradul de Crăciun ce urmează a fi amplasat în fața clădirii primăriei.

”Ca și în anii anteriori, în eventualitatea în care printre localnici se află persoane care doresc să doneze bradul Crăciunului, își pot anunța intenția, fie la secretariatul Primăriei Municipiului Bârlad, fie pe pagina de Facebook a instituției. Pomul va fi împodobit și aprins, ca în fiecare an, de Ziua Națională a României”, se anunță pe pagina de Facebook a Primăriei Bârlad.