Atenţie, şoferi! Poliţia Rutieră poate cere ridicarea maşinilor de pe trotuare

Şoferii trebuie să fie atenţi la încă o modificare din Codul Rutier. Este vorba despre faptul că Poliţia Rutieră are dreptul să solicite ridicarea maşinilor parcate ilegal pe trotuare, după ce un proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor. Însă, în Craiova, parcarea pe trotuar este o practică la ordinea zilei, mai ales din cauza lipsei locurilor de parcare.

Până acum, în Craiova, doar Poliţia Locală putea să ridice maşinile parcate ilegal pe trotuare. Zilele trecute, însă, Camera Deputaţilor a adoptat, ca for decizional, proiectul de lege prin care Poliţia Rutieră are dreptul că dispună ridicarea maşinilor parcate ilegal pe trotuar. Codul Rutier menţiona până acum că Poliţia Rutieră are dreptul să solicite doar ridicarea maşinilor parcate ilegal pe partea carosabilă. OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice spune că „este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lățimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puțin un metru“.

Însă, la o simplă plimbare prin Craiova, poţi vedea peste tot maşini parcate pe trotuar, neregulamentar. În unele situaţii, şoferii parchează pe trotuar din nepăsare. Dar majoritatea unor astfel de situaţii apar din cauza lipsei locurilor de parcare. Noua lege intrată în vigoare nu schimbă condiţiile în care se poate parca pe trotuar, ci pune pe urmele şoferilor care parchează ilegal pe trotuar şi Poliţia Rutieră, pe lângă Poliţia Locală.

USR a iniţiat proiectul de lege

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a fost cel care a propus proiectul de lege, susţinând că trotuareele trebuie să fie ale pietonilor, care merită să circule decent. Proiectul de lege a fost adoptat în Camera Deputaţilor cu 232 de voturi „pentru“, trei „împotrivă“ şi 29 de abţineri. Acesta modifică un articol din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

„Acest proiect, inițiat în 2019 pentru a corecta o inadvertență din Codul rutier, a fost cerut de primari de toate culorile politice, care s-au confruntat și se confruntă cu un fenomen extrem de nociv: blocarea utilizării trotuarelor. Sunt oameni în vârstă, persoane cu dizabilități, mame și copii mici nevoiți să meargă pe carosabil pentru că trotuarele sunt ocupate ilegal de mașini. Au fost inclusiv cazuri grave când pompierii nu au putut ajunge să stingă un incendiu din cauza acestor autovehicule parcate ilegal. Iar Poliția Rutieră nu a putut înlătura aceste mașini în interpretarea legii de până acum.

Trebuie să înțelegem că orașele sunt pentru toți, și pentru pietoni, pentru vârstnici, pentru mame, pentru persoanele cu dizabilități, categorii care nu trebuie să fie ostracizate și împiedicate să poată folosi străzile din orașele în care trăiesc”, declarat Cătălin Drulă, președintele USR, într-un comunicat de presă.

Poliţia Locală dispune ridicarea de pe trotuare în urma sesizărilor

Reprezentanţii Poliţiei Locale Craiova spun că, în general, maşinile parcate ilegal pe trotuar se ridică în urma sesizărilor. Aşadar, nu există o „vânătoare“ a maşinilor din Craiova parcate pe trotuare, mai ales că se cunoaşte problema lipsei locurilor de parcare. „Poliţia Locală a Municipiului Craiova a dispus ridicarea a 281 de autoturisme parcate ilegal pe trotuare, în acest an. Măsurile au fost luate în urma unor sesizări legate de blocări acces la drumul public, trotuare ocupate în intregime de autoturisme ce blocau circulaţia pietonală. De asemenea, tot la sesizările cetătenilor, au fost autoturisme ridicate de pe trotuare din intersectii ce obturau circulaţia rutieră“, au precizat reprezentanţii Poliţiei Locale Craiova.

Poliţia Rutieră spune că va suna la Poliţia Locală

Noul proiect de lege aprobat, care modifică alineatul 1 al art. 64 din OUG 195/2002, spune că Poliţia Rutieră poată să dispună ridicarea maşinilor staţionate neregulamentar pe trotuar. Am întrebat reprezentanţii IPJ Dolj care va fi procedura pentru astfel de situaţii. Aceştia ne-au răspuns că ei vor sesiza Poliţia Locală, iar RAT se va ocupa de ridicarea propriu-zisă. „Ca şi până acum, când puteam dispune doar ridicarea maşinilor parcate ilegal pe carosabil, noi vom solicita Poliţia Locală. Aceasta va face procedurile de ridicare, apoi maşinile vor fi ridicate de RAT Craiova. De obicei, în oraşe şi municipii, unde există poliţie locală, aceasta deţine procedurile pentru ridicarea maşinilor parcate neregulamentar“, au declarat reprezentanţii IPJ Dolj.

Practic, Poliţia Rutieră din Craiova nu are o procedură de a dispune în mod direct ridicarea maşinilor, ci doar sesizează Poliţia Locală pentru a se ocupa de acest lucru. Aşadar, poliţiştii rutieri pot sesiza Poliţia Locală cum o poate face orice alt cetăţean. Asta în ciuda faptului că pe site-ul RAT Craiova este specificat că ei pot interveni la solicitarea Poliţiei Rutiere.

Cât costă în Craiova să îţi recuperezi maşina ridicată?

Potrivit reprezentanţilor RAT Craiova, „acţiunea de ridicare, transport si depozitare se realizează de către RAT Craiova şi se desfăşoara numai la solicitarea reprezentanţilor Poliţiei Municipiului Craiova – Biroul Rutier sau ai Poliţiei Locale a Municipiului Craiova – Serviciul Circulaţie. Efectiv, poliţiştii locali constată contravenţia şi emit dispoziţia de ridicare, cu numărul de înmatriculare al maşinii. Apoi, echipa de ridicări a RAT Craiova o pune în aplicare.

Dacă îţi este ridicată maşina pe platformă, dar ajungi la ea până să plece, vei plăti 150 de lei. Dacă lucrătorii RAT îţi transportă maşina şi o depozitează în parcul auto, vei scoate din buzunar 300 de lei, dacă o ridici în aceeaşi zi. Dacă maşina va sta mai bine de 24 de ore, vei plăti în plus câte 10 lei la fiecare 24 de ore, de la momentul depozitării. Numai în acest an, RAT craiova a încasat din activitatea de ridicare a maşinilor 1.220.170 de lei, cu TVA.

O singură zonă cu trotuare marcate pentru parcare în Craiova

Primăria spune că în Craiova există o singură zonă în care se găsesc locuri de parcare amenajate pe trotuar. „În Municipiul Craiova sunt marcate locuri de parcare/staționare pe trotuar, pe strada Mihai Viteazu – porțiunea de drum cuprinsă între strada Ion Maiorescu și strada Bibescu. În contextul noilor modificări legislative, vom creea locuri de parcare doar cu avizul poliției rutiere și cu respectarea actelor normative în vigoare”, au declarat reprezentanții municipalității.

