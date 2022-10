Expoziţie inedită despre Muntele Athos, la Casa Băniei

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, în parteneriat cu Muzeul Olteniei Craiova și „Mount Athos Center”, Salonic, Grecia, a organizat duminică, 23 octombrie, la Casa Băniei, vernisajul expoziției „Reprezentări ale Sfântului Dimitrie în Muntele Athos”. Expoziția constă în icoane, opere de artă și documente inedite și reprezintă cea de-a doua expoziție organizată în colaborare cu „Mount Athos Center”, instituție ce reunește reprezentanți ai Sfântului Munte Athos și ai Primăriei orașului Salonic.

La vernisarea expoziției au participat specialiști în domeniu, studenți ai Facultății de Teologie, craioveni care au dorit să vadă aceste icoane, accesibile pâna acum doar bărbaților care ajung la Muntele Athos.

Invitaţi din Grecia, prezenţi la vernisaj

Moderatorul evenimentului a fost Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, care a dat cuvântul invitaților: Anastasios Duros, director Mount Athos Center, Apostolos Patelakis, Institutul pentru Studii Balcanice Salonic și Arhimandrit Vladimir Dărângă- Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”.

Arhimandrit Vladimir Dărângă, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, a vorbit despre importanța aceste expoziții: „Pentru prima dată aici, în Craiova, este prezentată o expoziție cu icoane și reprezentări ale Sfântului Dimitrie de la Sfântul Munte Athos. Este o mare bucurie pentru noi oltenii, în general, dar în special pentru noi, craiovenii, care suntem sub patronajul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie din începuturile Craiovei. Așa cum știți cu toții, catedrala noastră, sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, de-a lungul timpului a generat și acest mare oraș, care apoi și l-a luat ca patron spiritual pe acest mare mucenic al nostru, ale cărui sfinte moaște se găsesc astăzi în Thessaloniki.”

Expoziţia, prezentată prima dată la Salonic, unde a fost inaugurată în prezenţa preşedintelui

„În 2019, am organizat prima expoziție în colaborare cu Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” și cu Universitatea din Craiova și am promis atunci ca nu va fi ultima expoziție, că o să urmeze și altele. Ne-am ținut de promisiune, suntem aici pentru a doua oară aici și vom veni de mai multe ori, pentru că știm că acest oraș, acești locuitori iubesc Salonicul și Muntele Athos. Expoziția pe care o realizăm astăzi aici este foarte importantă. A fost organizată pentru prima dată în anul 2019, la Salonic, și a fost inaugurată de către fostul președinte al Greciei, domnul Prokopis Pavlopoulos, și prezintă pe Sfântul Dimitru sub diferite forme, realizate de către călugării de pe Muntele Athos. Consider că acest moment este cel mai potrivit pentru organizarea acestei expoziții, având în vedere că peste puțin timp se va sărbători Sfântul Dumitru, Dimitrie în limba greacă, sfântul care ne unește și care este protectorul celor două mari orașe”, a declarat Anastasios Duros, director Mount Athos Center.

„Avem multe idei și propuneri pentru o cât mai bună colaborare între cele două orașe, idei pe care o să le concretizăm în timp. Mulțumesc tuturor prietenilor care au venit să vadă această expoziție. Desigur că nu toți au ocazia și posibilitatea de a merge pe Muntele Athos, așa că acum au ocazia de a vedea aceste minunate reprezentări. Sunt reprezentări ale Sfântului Dimitrie, realizate pe Muntele Athos, în perioada sec. XII-XX, și acestea ne permit să vedem și evoluția în ceea ce privește arta calugărilor de pe Muntele Athos”, a transmis şi Apostolos Patelakis, de la Institutul pentru Studii Balcanice Salonic.

Expoziția „Reprezentări ale Sfântului Dimitrie în Muntele Athos” va putea fi vizitată la Casa Băniei în următoarele 30 de zile.