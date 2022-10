240 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 240 locuri de muncă vacante.

Locurile de muncă sunt după cum urmează:

Malta – 9 locuri de muncă pentru: Inginer hidraulic, Inginer mecanic proiectant, coordonator Proiect de Cercetare & Dezvoltare & Inovare, Director de studiu – Ecotoxicolog acvatic, Inginer constructor, Proiectant CAD, Farmacist, Inginer servicii IT,

Belgia – 100 locuri de muncă pentru: muncitor necalificat in agricultura (lucratorii in activitati din pepiniera: taiere copaci, etc.), muncitor necalificat in agricultura (lucratorii care recolteaza legume in aer liber: conopida, praz), muncitor necalificat in agricultura (lucratori care culeg fructe moi/ fructe de padure), muncitor necalificat in agricultura (lucratori care culeg fructe tari: pere, mere, etc.),

Norvegia – 50 locuri de muncă pentru: Personal curatenie, Zidar, faiantar, farmacist, Sticlar / slefuitor sticla, Sticlar / artizan sticla,

Spania – 5 locuri de muncă pentru: Fizioterapeut, electrician, croitor, Muncitor in productie, tinichigiu auto,

Litiuania – 1 loc de muncă pentru: instalator, montator tevi

Finlanda– 52 locuri de muncă pentru: sudor, muncitor necalificat – culegator de fructe de padure, alte fructe si legume,

Slovenia – 3 locuri de muncă pentru: muncitor productie,

Danemarca – 5 locuri de muncă pentru: izolator, montator schele, instalator tevi, Alpinist utilitar, Vopsitor industrial,

Polonia – 15 locuri de muncă pentru: asistent productie , operator masina (pentru candidatii fara experienta se ofera training), muncitor depozit – operator stivuitor,

Pentru informații suplimentare persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.