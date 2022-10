Un bărbat a ars de viu împreună cu fosta concubină după ce i-a dat foc la casă

Doi foşti concubini au murit arşi de vii în comuna argeșeană Stolnici după ce în locuinţa în care se aflau a avut loc o explozie urmată de incendiu. Rudele spun că cei doi erau certaţi, iar bărbatul şi-ar fi ameninţat cu moartea fosta parteneră, informează Observatornews.

Tânăra avea 19 ani, iar fostul iubit era cu 20 de ani mai mare.

Cei doi locuiseră în Franţa, erau împreună de câţiva ani şi aveau un băiețel de trei ani şi o fetiță de doar opt luni. Tânăra ar fi fost agresată în nenumărate rânduri de iubit, spun rudele fetei. După ultima ceartă, ea ar fi decis să se despartă de concubinul agresiv. Şi-a luat copii şi s-a întors la părinţii ei, la Stolnici.

Bărbatul nu a vrut să renunţe la fată, aşa că a venit de mai multe ori la casa din Stolnici, pentru a-i cere să-l ierte. La ultima vizită, însă, orbit de furie, bărbatul ar fi luat decizia să dea foc casei, în timp ce se aflau înăuntru.

În momentul tragediei, în casă se afla şi bebeluşul de opt luni, care a fost salvat de străbunicul lui.

Cei doi foşti concubini au fost găsiţi de pompieri carbonizaţi, sub un perete doborât de explozie.

„La sosirea echipajelor de intervenţie am descoperit sub dărâmături două victime carbonizate. Echipajul a lichidat incendiul şi am aşteptat sosirea poliţiei“, a declarat reprezentantul ISU Argeș.

Mai multe echipe de criminalişti au fost trimise la faţa locului pentru strângerea dovezilor, iar în locuinţă, printre alte obiecte, a fost găsit şi un recipient cu benzină.