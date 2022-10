Turiști blocați pe munte. Și-au petrecut noaptea în vânt și ploaie, la sub 5 grade Celsius

Echipa de salvamontiști din Bușteni au anunțat o acțiune în desfășurare pentru salvarea a doi turisti blocațide sâmbătă seară pe versantul sud-estic al muntelui Costila. Aceștia și-au petrecut noaptea sub cerul liber, în condiții meteorologice deloc favorabile, transmite Salvamont Bușteni: ploaie, vânt puternic și temperatura sub 5 grade C. Cu toate acestea, nu au sunat după ajutor decât când s-a luminat de ziuă și au vazut că este nu pot coborî singuri.

Primii salvamontiști au reușit să ajungă la ei și au anunțat că vor începe manevrele de extragere. Vântul este foarte puternic în zonă.