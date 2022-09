12.000 de voluntari gorjeni la acțiunea de curățenie „Let’s Do It, Romania!”

Aproximativ 12.000 de voluntari s-au înscris în Gorj la acțiunea de curățenie „Let’s Do It, Romania!”. Mâine, începând cu ora 9.00, în județul Gorj va avea loc acțiunea „Let’s Do It, Romania!”, acțiune ce trebuia să aibă loc în data de 18 septembrie. Săptămâna trecută a plouat, iar din acest motiv activitățile de strângere a deșeurilor au fost amânate. Inclusiv în această săptămână s-au înscris multe unități de învățământ din județul Gorj.