(VIDEO) Justin Trudeau criticat pentru că a cântat „Bohemian Rhapsody” înainte de înmormântarea Reginei Elisabeta

Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a atras critici după ce un videoclip devenit viral îl arată cântând „Bohemian Rhapsody” cu câteva zile înainte de înmormântarea de stat a Reginei Elisabeta a II-a, potrivit nypost.com.

Trudeau s-a alăturat pianistului din Quebec, Gregory Charles, și altor membri ai delegației canadiene pentru a cânta melodia trupei britanice „Queen” la un hotel din centrul Londrei sâmbătă seara, a informat Toronto Star.

„După cină de sâmbătă, prim-ministrul s-a alăturat unei mici adunări cu membrii delegației canadiene, care s-au reunit pentru a aduce un omagiu vieții și serviciului Majestății Sale”, a declarat biroul premierului într-o declarație pentru ziar.

Într-o declarație separată, Gregory Charles a spus pentru Star că a cântat o serie de melodii din Marea Britanie ca un „omagiu”.

„Nu am văzut niciun videoclip, dar am putut, împreună cu un grup mic de canadieni, să petrec câteva minute splendide cu premierul sâmbătă târziu. Era un pian în hol și am cântat câteva melodii din Marea Britanie ca un omagiu spontan”, a spus el.

„Marea Britanie este în doliu pentru regina ei, iar @JustinTrudeau cântă versurile „easy come, easy go, nu contează cu adevărat pentru mine”. El este ticălos, prost sau nepoliticos, alege un epitet sau pe toate trei”, a scris un utilizator de Twitter.