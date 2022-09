(VIDEO) Taifunul Nanmadol a adus vânturi feroce şi precipitaţii record în Japonia

Taifunul Nanmadol, una dintre cele mai puternice furtuni care s-a abătut asupra Japoniei în ultimii ani, a adus luni vânturi feroce şi precipitaţii record în vestul arhipelagului, provocând moartea a cel puţin două persoane, perturbând transporturile şi forţând producătorii să-şi suspende operaţiunile.

Prim-ministrul Fumio Kishida şi-a amânat plecarea la New York, unde urma să ţină un discurs la Adunarea Generală a ONU, relatează Reuters și Agerpres.

„Mi-am amânat plecarea programată astăzi pentru a face bilanţul pagubelor provocate de taifun şi pentru a lua toate măsurile posibile pentru redresare”, le-a declarat Kishida reporterilor luni seară. „Dacă circumstanţele permit, voi pleca mâine dimineaţă”.

Nanmadol a atins uscatul în apropierea oraşului Kagoshima

Nanmadol, cel de-al 14-lea taifun al sezonului, a atins uscatul în apropierea oraşului Kagoshima duminică seară după care s-a abătut asupra insulei vestice Kyushu şi asupra insulei principale Honshu luni dimineaţă.

Un râu din prefectura Miyazaki în Kyushu a ieşit din matcă inundând terenuri şi drumuri, potrivit imaginilor difuzate de postul public de televiziune NHK. Într-o altă înregistrare apare o casă de pe malul unui râu pe jumătate suspendată deasupra unui torent, acoperişul din tablă al unei benzinării smuls, un afiş dărâmat de pe o clădire şi atârnând peste stradă.

„Trebuie să rămânem extrem de vigilenţi în ceea ce priveşte ploile, furtunile, valurile înalte şi valurile de furtună”, a anunţat un oficial al Agenţiei meteorologice japoneze (JMA) cu prilejul unei conferinţe de presă.

Un bărbat a fost găsit decedat în interiorul autovehiculului său inundat

NHK a spus că un bărbat a fost găsit decedat în interiorul autovehiculului său inundat până la acoperiş în mijlocul unui câmp, iar un alt bărbat a decedat după ce a fost prins de o alunecare de teren.

O altă persoană a fost dată dispărută, iar cel puţin 87 de oameni au fost răniţi, potrivit NHK.

Circa 340.000 de locuinţe, cele mai multe situate în Kyushu, au rămas fără electricitate luni, a spus ministrul Comerţului, în timp ce Kyushu Railway Co a anunţat că a sistat operaţiunile în Kyushu, în timp ce Japan Airline Co Ltd şi ANA Holdings au anulat circa 800 de zboruri, a relatat postul NHK.

Furtuna a atins din nou uscatul în prefectura Shimane în vestul Honshu după ce s-a deplasat de-a lungul coastei luni dimineaţă şi se îndrepta înspre est cu o viteză de circa 35 de kilometri pe oră, potrivit JMA.

Furtuna va ajunge pentru a doua oară în Marea Japoniei

Furtuna va ajunge pentru a doua oară în Marea Japoniei şi se va deplasa de-a lungul coastei către nordul Honshu până marţi înainte de a traversa uscatul şi a se deplasa spre nord-est către Oceanul Pacific, a estimat agenţia.

O cantitate de până la 400 de mm de ploaie este aşteptată în regiunea Tokai din centrul Japoniei, centrul industrial al ţării, în umătoarele 24 de ore, a mai precizat agenţia.

Toyota Motor Corp se numără printre companiile care au anunţat că vor încetini producţia în anumite fabrici din cauza furtunii, însă nu au fost raportate pagube majore în domeniul industrial. Cele mai multe şcoli erau oricum închise luni, când în Japonia este marcată o sărbătoare legală.