Ministrul mediului alături de Tibi Ușeriu pe Via Transilvanica

Ministrul mediului, Tánczos Barna, este primul demnitar, ce parcurge o porțiune semnificativă din Via Transilvanica alături de Tibi Ușeriu.

Ministrul mediului, Tánczos Barna s-a alăturat ieri ultra-maratonistului Tibi Uşeriu şi echipei sale pe “Drumul care unește” și a alergat alături de aceștia aproximativ 20 de kilometri, pe segmentul Brădeţelu – Câmpu Cetăţii din judeţul Mureş, startul având loc pe o ploaie torenţială.

Tánczos Barna este astfel primul demnitar cu funcție înaltă ce parcurge o porțiune semnificativă din Via Transilvanica. Ministrul susține că acest proiect poate atrage mulți turiști străini la noi în țară, iar România poate fi văzută la adevăratele sale valori pe acest traseu.

“Via Transilvanica este una dintre cele mai îndrăzneţe şi cele mai frumoase iniţiative din România, merită toată susţinerea. Sunt convins că vor veni foarte mulţi turişti străini care vor vedea ce înseamnă ospitalitatea din România, ce înseamnă aceste locuri superbe. Trebuie să avem grijă de acest traseu, trebuie să îl protejăm, în zona forestieră trebuie să avem grijă să nu îl stricăm prin exploatări forestiere şi dacă se întâmplă, să îl şi reparăm. Trebuie să rămână un traseu intact, care să poată fi străbătut şi vara şi iarna, un traseu care să aducă pe aceste meleaguri turişti, care să expună aceste frumuseţi pentru toţi turiştii din ţară şi străinătate,” a declarat Tánczos Barna.

Via Transilvanica se va inaugura pe 8 octombrie

Via Transilvanica este gata și urmează să fie inaugurat pe data de 8 octombrie la Alba Iulia, tocmai de aceea Tibi Ușeriu și echipa Tășuleasa Social parcurg acum tot traseul pentru a pune la punct ultimele detalii și a se asigura că traseul este exact așa cum l-au creat ei, de suflet.

“Dacă este ceva cu adevărat frumos în țara asta, după părerea mea, sunt pădurile. Pentru mine, nimic nu se compară cu alergarea prin pădure. Mai mult de jumătate din traseul nostru Via Transilvanica, trece prin păduri, motiv pentru care organizația noastră a făcut de la bun început un parteneriat cu Ministerul Mediului, al Apelor și al Pădurilor. Din păcate, pe alocuri, trasee turistice cum este și Via Transilvanica, au intrat sub roțile tractoarelor forestiere, care le-au făcut pur și simplu impracticabile, fie că vorbim de alergat sau drumeție, iar de bicicleta chiar nu mai poate fi vorba. Îmi doresc ca prin alergarea alături de ministrul Tánczos Barna pe Via Transilvanica, să găsim o soluție pe termen lung, ca aceste locuri pe unde trăim cu toții și de-a lungul drumului care unește, să păstrăm România așa frumoasă cum ne-o dorim cu toții,” a spus Tibi Ușeriu, ambasador Via Transilvanica.