Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei, este grav bolnav

Ayatollahul, în vârstă de 83 de ani, a fost operat la ficat, este la pat, ținut sub observație, dar starea lui se amliorează, scrie News York Times.

Zvonurile despre starea precară de sănătate a lui Ali Khamenei circulau de câteva zile, iar acum New York Times le confirmă: liderul suprem al Iranului este grav bolnav. A fost operat săptămâna trecută și acum este la pat, sub observație, prea slăbit pentru a se ridica. Toate angajamentele oficiale au fost anulate.

Ziarul american a primit informația din patru surse apropiate ayatollahului.

Khamenei, care are 93 de ani și suferă de cancer de prostată de ceva timp, se simte mai bine, dar rămâne sub observație. A avut dureri puternice de stomac și febră mare și, după ce a anulat toate întâlnirile și toate aparițiile publice, săptămâna trecută a fost operat de o ocluzie intestinală. Operația a fost efectuată într-o clinică amenajată în complexul în care Khamenei locuiește și are biroul și este monitorizată constant de medicii săi, spun sursele ziarului american.

Starea ayatollahului a fost considerată critică săptămâna trecută, dar acum s-a îmbunătățit, adaugă sursele. Khamenei se odihnește, iar medicii rămân îngrijorați de slăbiciunea sa extremă.

După ce a fost președinte al Iranului, Khamenei a fost ales lider suprem în 1989.