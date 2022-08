Moderna dă în judecată Pfizer pentru că i-a copiat tehnologia de tip ARN mesager

Compania Moderna a anunțat vineri că dă în judecată gigantul farma Pfizer și compania parteneră BioNTech pe motiv că ar fi copiat tehnologia revoluționară ARN mesager, aflată la baza dezvoltării vaccinurilor împotriva COVID-19, relatează Reuters. Reprezentanții Moderna spun că vor cere despăgubiri în instanță, fără a preciza însă despre ce sumă este vorba, informează Hotnews.

Moderna susține că a brevetat tehnologia ARN mesager între 2010 și 2016, cu mult înaintea pandemiei de COVID-19.

„Inițiem acest proces pentru a proteja platforma tehnologică revoluționară ARN mesager, în care am fost pionieri, am investit miliarde de euro în cercetare și am brevetat-o în deceniul care a precedat pandemia de COVID-19”, a declarat Stephane Bancel, directorul executiv al Moderna.

De cealaltă parte, reprezentanții Pfizer spun că nu au fost informați și nu pot comenta deocamdată acuzațiile Moderna.

Plângerea în instanță a fost depusă la un tribunal din Massachusetts și la Tribunalul Regional din Dusseldorf, Germania.

Acțiunile Pfizer au scăzut cu 1,4% după anunț, iar cele ale Moderna cu 2%.

PfizerBioNTech și Moderna au fost primele două grupuri farma care au reușit să dezvolte vaccinuri împotriva COVID-19, în primul an al pandemiei. Vaccinurile ambelor companii au fost dezvoltate pe baza tehnologiei ARNmesager, considerată o revoluție în medicină.

Primul vaccin aprobat împotriva COVID-19 a fost Comirnaty, produs de PfizerBioNTech, care a obținut aprobarea FDA (Autoritatea pentru alimente și medicamente din Statele Unite) în decembrie 2020. O săptămână mai târziu a fost aprobat și vaccinul Moderna.

Vaccinul Moderna a adus companiei venituri de 10,4 miliarde de dolari în acest an, în timp ce vaccinul Comirnaty a adus Pfizer venituri duble – 22 de miliarde de dolari.