Un adolescent beat a furat maşina Poliţiei Locale şi a făcut accident

Un adolescent care se întorcea, luni noapte, de la o petrecere, a furat o maşină a Poliţiei Locale din comuna Apaţa, judeţul Braşov, aflată în curtea primăriei, şi a făcut accident, potrivit ziarului local Mytex.

Băiatul de 17 ani a intrat în curtea primăriei din Apaţa şi a găsit o maşină a Poliţiei Locale cu cheile în contact. A urcat în mașină și a pornit într-o cursă prin localitate.

La un moment dat, tânărul, care consumase băuturi alcoolice, a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina într-un șanț, iar apoi a lovit un gard.

Acesta nu a fost rănit, însă mașina a fost avariată.

„În cauză, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rupea în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.