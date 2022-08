Acţiune de protest pentru Ucraina

Asociația „21 Decembrie 1989”, alături de profesoara ucraineană Daria Kustanovych, alungată din orașul Harkiv de hoardele Kremlinului, organizează miercuri, 24 august 2022, începând cu ora 18.00, un nou protest autorizat împotriva agresiunii rusești, cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei.

Acțiunea de protest va începe în Piața Universității din București, la borna „Kilometrul zero al democrației”. Ulterior, participanții la protest vor pleca în marș către Ambasada Rusiei de pe Șoseaua Kiseleff.

Pe parcursul manifestației de miercuri, vor continua relatările refugiatelor ucrainene privind atrocitățile comise de forțele rusești în Ucraina.

Acțiunea de miercuri este intitulata : „March of Bravery on the Independence Day of Ukraine ! Independence In My Heart”.

#IndependenceInMyHeart reprezintă o acțiune globală

#IndependenceInMyHeart reprezintă o acțiune globală pe parcursul căreia ucrainenii și cetățeni din multe alte țări se vor reuni pentru a sărbători aniversarea independenței Ucrainei. Acest moment marchează șase luni de la începerea războiului la scară largă al Kremlinului împotriva tarii vecine. Ziua Independenței Ucrainei are o semnificație istorică aparte pentru vecinii noștri, dar în acest an, prin acțiunile organizate în întreaga lume, va primi o conotație globală.

Eroismul poporului ucrainean, dovedit în ultimele șase luni de război, e de necontestat. Prin luptă lor ei protejează valorile și idealurile Ucrainei, precum și valorile lumii civilizate. Acesta este motivul pentru care, pe 24 august 2022, întreaga lume civilizată se va alătura Ucrainei pentru a-i susține lupta pentru dobândirea efectivă a independenței, democrației și libertății.

Vom cere tuturor statelor lumii acordarea unui sprijin deplin Ucrainei pentru a obține victoria !

Manifestanții vor depune flori de bumbac la Ambasada Rusiei la București

„Independence In My Heart” va fi o acțiune plină de culoare și emoționantă. Participanții se vor îmbrăca în culorile drapelului ucrainean și în îmbrăcămintea tradițională ucraineana. De asemenea, participanții vor afișa steaguri ucrainene. Inimioare de hârtie albastră și galbenă, inscripționate cu mesajul „Independence In My Heart”, vor fi oferite trecătorilor pentru a le reaminti tuturor că libertatea Ucrainei este libertatea noastră. Totodată, pe parcursul manifestației va suna o alarmă aeriană, urmată de un moment de reculegere, pentru a marca memoria eternă a celor care și-au pierdut viața apărând pământul sfânt al Ucrainei.

Nu în cele din urmă, manifestanții vor depune flori de bumbac la Ambasada Rusiei la București. Propaganda rusă denumește atacurile Forțelor Armate ale Ucrainei asupra bazelor militare rusești drept „pops”. În limba ucraineană, „pops” nu e doar un sunet puternic, ci înseamnă și bumbac.

Din acest motiv, vom așeza flori de bumbac lângă Ambasada Rusiei. Protestatarii vor avea un mesaj special de adresat armatei ruse, care se aștepta să fie întâmpinată „cu flori”. Aceștia le vor ura trupelor ruse să primească cât mai mult „bumbac infernal” de la apărătorii ucraineni. După 8 ani de ocupare a Donbasului și Crimeei, Rusia a lansat un război la scară largă împotriva Ucrainei. La patru dimineața, pe 24 februarie, inclusiv de pe teritoriul Belarusului, Rusia a declanșat invazia la scară largă, motiv pentru care singurele „flori” pe care le merita militarii ruși sunt cele din bumbac.

Veniți la cea de-a 20-a acțiune de solidaritate cu Ucraina organizată pe parcursul ultimelor șase luni de Asociația „21 Decembrie 1989” și partenerii săi !

Mâine, 24 august 2022, români și ucraineni, vom fi solidari în capitala României pentru a susține și apăra pacea și independentă Ucrainei !