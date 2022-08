Peste 44.000 de cereri în Programul Casa Verde Fotovoltaice

Peste 44.000 de persoane au depus cereri pentru a obţine finanţări prin Programul Casa Verde Fotovoltaice gestionat de Administraţia Fondului de Mediu (AFM), a declarat, vineri, la Botoşani, preşedintele AFM, Laurenţiu Neculaescu.

Potrivit acestuia, programul a fost temporar blocat, iar angajaţii AFM lucrează pentru analizarea tuturor cererilor depuse în anii anteriori.

„Ştiu că este un interes foarte mare. Eu am găsit acest program blocat. Am reuşit în luna iunie să deblocăm programul. Mulţi dintre dumneavoastră ştiţi că au fost tot felul de sincope, s-a deschis, s-a închis… Noi acum am reînceput reevaluarea. Sunt undeva la peste 6.000 dosare acceptate. Mergem într-un ritm de de aproximativ 800-1.000 de dosare pe săptămână, pe care le evaluăm şi le aprobăm. Sperăm ca în câteva săptămâni să le terminăm pe toate. Noi avem depuse peste 44.000 de cereri numai pe acest program”, a afirmat oficiali AFM.

Un nou program Casa Verde Fotovoltaice pentru anul 2022, lansat în toamna acestui an

Laurenţiu Neculaescu susţine că un nou program Casa Verde Fotovoltaice pentru anul 2022 va fi lansat în toamna acestui an.

„Am pregătit şi o nouă sesiune a programului, pentru anul 2022, prin care lucrurile se vor schimba şi vor merge mult mai simplu”, a adăugat Neculaescu.