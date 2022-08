Performerii de la examenele naţionale, premiaţi de Consiliul Judeţean Dolj

Elevii care au obținut media 10 la evaluarea națională sau la examenul de bacalaureat, în sesiunea din luna iunie, au fost premiați de Consiliul Județean Dolj, în cadrul unui eveniment organizat miercuri, la Palatul Administrativ din Craiova. Copiii au spus că nu se aşteptau să fie premiaţi, dar s-au bucurat că au fost recompensaţi pentru că astfel vor fi stimulaţi şi alţi elevi să înveţe pentru a obţine note cât mai mari la examenele naţionale.

În Dolj, 15 elevi au reuşit anul acesta să promoveze examenele naţionale cu media maximă. Au fost obţinute 5 medii de 10 la evalaurea naţională şi 10 medii de 10 la bacalaureat. Elevii de 10 la evaluarea naţională au fost: Alexia Maria Dinu, Francesca Antonia Dumitraşcu, Alexia Maria Holdiş de la Şcoala Gimnazială Mircea Eliade, Denisa Gabriela Popescu de a Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” şi Gabriela Laura Amza de la Şcoala Gimnazială „Traian”. La bacalaureat cele mai bune rezultate au fost obţinute de Rareş Marius Firţa, Andra Maria Elena Mirescu, Andreea Eliza Mocanu, Mara Teodora Trancă de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Diana Gabriela Ciocan, Ioana Giuliana Cioi, Andreea Izabela Guţescu de la Colegiul Naţional „Elena Cuza”, Dariana Gabriela Graure, Diana Mihaela Neguţ de la Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” şi de Mihnea Andrei Ştefănescu de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova.

Aceste rezultate confirmă calitatea

Elevii de 10 au fost felicitaţi ieri de inspectorul şcolar general Daniel Ion, care i-a prezentat ca exemple de urmat, şi premiaţi de preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile.



„Am dorit să ne întâlnim cu elevii de 10, cu elevii care au înregistrat aceste reușite remarcabile la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat, pentru a le spune că suntem mândri de rezultatele lor și pentru a-i recompensa.

An de an, Consiliul Județean Dolj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, a premiat elevii care au obținut performanțe notabile, fie că ne referim la aceste examene, fie la olimpiadele naționale sau internaționale la care au participat ori la competițiile sportive. Sunt demersuri firești, care se bucură de sprijinul deplin al tuturor consilierilor județeni, pentru că ne dorim ca tot ceea ce este mai bun în Dolj să fie apreciat.

Încercăm, atât cât ne permit atribuțiile, ca toate aceste eforturi să fie dublate de inițiative prin care să atragem finanțare europeană pentru școlile speciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean. În prezent, din cele patru unități de învățământ, trei beneficiază deja de aplicații depuse pentru obținerea de fonduri nerambursabile, urmând ca pentru cea de-a patra, Școala Gimnazială Specială «Sf. Mina», să înaintăm un proiect prin Programul Operațional Regional. Sunt inițiative prin care ne dorim să asigurăm cele mai bune condiții atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.

Îi felicit pe acești copii de nota 10 și, de asemenea, le transmit mulțumirile noastre profesorilor care i-au pregătit, dar și părinților care i-au sprijinit îndeaproape, oferindu-le tot ceea ce le era necesar. Aceste rezultate confirmă încă o dată calitatea ridicată a învățământului doljean“, a declarat președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile.

Ce au spus elevii de 10 despre iniţiativa CJ Dolj pentru a-i premia

Consiliul Județean Dolj a aprobat, în ședința din luna iunie, acordarea unui premiu în valoare de 2.500 de lei pentru fiecare dintre cei 15 elevi care au obținut media maximă. Elevii spus că se bucură pentru recompensă şi unii dintre ei chiar vor folosi banii la facultate.

„Nu m-am gândit ce o să fac cu banii, dar probabil o să-i economisesc pentru facultate. Voi merge la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Nu pot să zic că a fost greu, cea mai importantă este perseverenţa. Câte puţin în fiecare zi şi totul pare mai uşor”, a spus Mihnea Andrei Ştefănescu de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova.

Una dintre elevele de 10 a spus că va investi banii în ceva care să-i amintească de această reuşită.



„Nu mă aşteptam să fiu premiată. Totuşi este o alegere foarte bună să premieze performanţele şi notele de 10 la bacalaureat pentru că îi va stimula pe viitorii absolvenţi să înveţe cât mai mult, să ia note cât mai mari. În legătură cu banii nu m-am gândit. Probabil, îi voi investi în ceva care să-mi amintească de acest moment. Urmează să rămân în âară şi să studiez Medicina la Craiova”, a spus Andra Maria Elena Mirescu de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.



Elevii de 10 au spus că pentru a reuşi la examenele naţionale este important să înveţe continuu. „Mă îndrept către Academia de Tehnică Militară din Bucureşti, specializarea Calculatoare. Am avut această reuşită după patru ani frumoşi de liceu, în care am crescut, am evoluat prin muncă continuă”, a spus Diana Mihaela Neguţ, Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova