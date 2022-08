Haos pe Aeroportul din Otopeni, pasagerii sunt revoltați

Haosul persistă la Aeroportul Internațional Henri Coandă din București. Peste 700 de zboruri au avut întârzieri mai mari de 30 minute si la decolare, și la aterizare, doar în ultima săptămână. În aceeași perioadă, un număr de 5 zboruri au fost anulate.

Continuă haosul la Aeroportul Otopeni, din Capitală. Sute de zboruri au avut întârzieri în ultimele zile, iar din această cauză oamenii și-au anulat concediile sau au fost nevoiți să își prelungească vacanța.

„Deja are o întârziere de 20 de minute. Sperăm să nu mai avem alte întârzieri. Groaznic, mai ales cu copii. Când am venit aici din Norvegia a fost la fel. Am avut doar 40 de minute până la următoarea legatură. A trebuit sa fugim practic cu copiii”, a spus o familie care ar putea să rateze și următorul zbor.

O problemă sunt și timpii de așteptare pentru îmbarcare, de aceea oamenii sunt sfătuiți să ajungă în aeroport cu mult înainte de ora zborului.

În cazul unor zboruri anulate sau întârziate prea mult, pasagerii pot cere despăgubiri.