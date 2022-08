English Park-ul Craiovei, reamenajat: O butaforie este elementul-surpriză care face furori pe internet

Primăria Craiovei este aproape de final cu lucrările pentru reamenajarea spațiului din English Park. Municipalitatea a schimbat pavajul, mobilierul urban dar și corpurile de iluminat. În noua amenajare a fost inclusă și o butaforie, cu doi stâlpi pe o bancă. Primarul, Lia Olguța Vasilescu, a precizat că mai pregătește și alte surprize, menționând că și în acest weekend English Park poate fi un loc de relaxare.

Edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat pe facebook faptul că English Park-ul Craiovei are o nouă înfățișare și l-a prezentat ca pe un parc unicat, precizând că multe din ideile de amenajare ale orașului au fost copiate de alte municipii.

”Dacă e weekend, e despre relaxare. Craiovenii au un nou parc refăcut unde să se răcorească, un nou parc unicat, care sperăm să rămână așa.

Pentru că parcul de la Mitropolie, cu felinarele în copaci, pe care l-am pregătit pentru Paște și apoi am fost rugați de mulți craioveni să îl lăsăm așa, că e prea frumos să ne întoarcem doar la natură sau scuarul cu pietricele colorate, de pe Calea București, au fost deja copiate de alte orașe mari din România și, culmea, s-au și lăudat cu ideile „lor” pe la televiziunile naționale.

Azi vă arăt câteva fotografii din English Park, pentru a vă convinge că merită să îl vizitați. Am făcut o butaforie cu doi stâlpi îndrăgostiți așezați pe o bancă și am schimbat pavajul gri autoblocant vechi, care nu se mai preta cu zona centrală a unui oraș special, cum e Craiova, cu unul care vă va încânta, cu siguranță. Trotuarele sunt o combinație de alb cu negru, iar aleile parcului sunt albe cu mobilier urban turcoaz. Nu am finalizat partea de butaforie și vă mai rezervăm câteva surprize în perioada următoare”, a scris primarul Olguța Vasilescu pe facebook.