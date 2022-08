Armata elvețiană cară apă cu elicopterele la fermele de animale

Elicopterele din dotarea forţelor armate elveţiene au fost mobilizate pentru a transporta apă pentru mii de animale însetate care suferă de pe urma temperaturilor ridicate și a secetei înregistrate inclusiv în această țară alpină. Timp de două săptămâni, elicopterele Super Puma transportă apă pentru a reumple rezervoarele utilizate de fermieri la adăpatul vacilor, dar şi al altor animale precum porci sau capre, relatează agenția Reuters, preluată de Agerpres.

Fermierul Jacques Ruffieux, a cărui cireadă de 130 de vite are nevoie de 10.000 de litri de apă pe zi, spune că 2022 a fost un an dificil, cu foarte puţine ploi. „Începând din 27 iunie, am avut doar 30 de litri de precipitaţii. Practic nimic”, adaugă fermierul. „Eram la o zi şi jumătate până ajungeam la zero. A fost foarte aproape”, a menționat fermierul, salutând intervenția salvatoare a armatei.

Ploile reduse din acest an i-au făcut pe fermieri elvețieni să ceară intervenţia armatei pentru adăparea animalelor şi pentru a evita situaţia de anul trecut, când seceta a provocat o criză de nutreţ la finalul anului.

„Ne confruntăm cu o lipsă mare de apă în acest an”, confirmă Frederic Menetrey, responsabil pentru agricultură în cantonul Fribourg. „Asta are un impact mare asupra pajiştilor, asupra creşterii animalelor, dar şi asupra agriculturii în zonele de câmpie”, explică Menetrey.

Șase elicoptere, mobilizate pentru două săptămâni

Fără aprovizionarea cu apă în regim de urgenţă, animalele ar fi trebuit să fie coborâte din zonele înalte de păşunat, pentru a putea fi hrănite în zonele joase de câmpie, unde în mod normal în lunile de vară se produce fânul cu care sunt hrănite animalele iarna. „Vor mânca fânul pe care trebuiau să îl mănânce la iarnă, astfel că situaţia se va înrăutăţi la sfârșitul anului”, a explicat Menetrey.

Comandatul armatei teritoriale elveţiene, generalul Mathias Tuescher, spune că şase elicoptere au fost mobilizate pentru acest efort, care se va derula până la 19 august. În total, aproximativ 400.000 de tone de apă ar putea fi transportate de elicoptere pentru alimentarea rezervoarelor, 1,5 tone de apă fiind transportate la fiecare zbor.

Operaţiuni similare au fost derulate şi cu prilejul secetelor din 2015 şi 2018. „Ţinând cont de încălzirea globală, există probabilitatea ca acest gen de misiune să devină mai frecvent în viitor”, a declarat generalul Mathias Tuescher.