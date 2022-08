(VIDEO) Grecia: Rechin văzut de turiști în apropiere de țărmul insulei Kos

Un rechin mare de trei metri a fost văzut de turiştii aflaţi pe ţărmul insulei greceşti Kos, potrivit greekcitytimes.com.

Rechinul a fost văzut de turiștii care se aflau pe plaja Kamari.

Martorii povestesc că rechinul înota la doar 50 de metri de țărm. Turiștii care se aflau în apă s-au înreptat rapid către mal pentru a se feri de pericol, scrie greekcitytimes.com.

Jackie Jones, o femeie din Staffordshire, Marea Britanie, a luat parte la momentul înfricoșător. Acesta se afla pe plajă împreună cu soțul său. Cei doi spun că vin de 20 de ani în vacanță pe insula Kos, însă nu au văzut niciodată un rechin.

„Am ieșit din apă și mă bucur că am făcut-o. Nu am vrut să fiu eu următoarea masă. (…)Soțul meu a văzut ceva în apă și a crezut că este cineva care face snorkeling. Ne-am ridicat și am văzut că era o înotătoare(…)Mai erau oameni în apă. Am avut o viziune oribilă că în orice moment cineva din apă va dispărea.”, a declarat un turist britanic pentru The Sun.

Cuplul de turiști britanici a revenit a doua zi pe plajă, însă nu au mai văzut niciun rechin.

„A doua zi ne-am întors pe plajă, dar am stat la distanță. (…)Cu siguranță ne vom întoarce pe insulă”, a spus Jackie Jones.

Revenirea turiștilor după doi ani de pandemie de Covid, precum și pescuitul excesiv ar putea fi cauzele pentru care rechinii intră în ape din ce în ce mai aproape de oameni în mai multe locuri fierbinți de vacanță.

Recent, o plajă populară din Franța a fost forțată să se închidă după ce un rechin de 6 metri a fost văzut foarte aproape de mal.