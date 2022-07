Protest împotriva războiului din Ucraina în București

Asociația „21 Decembrie 1989”, alături de profesoara Daria Kustanovych, alungată din orașul Harkiv de război, organizează mâine, începând cu ora 19.30, un nou protest autorizat împotriva agresiunii rusești la scară largă ce este în plină desfășurare în Ucraina.

Acțiunea de protest se va desfășura în Piața Universității din București, la borna „Kilometrul zero al democrației”.

Protestul de sâmbăta va avea ca temă particulară punerea de presiune asupra liderilor de la nivel mondial să desemneze Rusia drept stat-sponsor al terorismului. #terroRussia este o acțiune coordonată la nivel mondial. Acest demers civic se desfășoară printr-o colaborare a mai multor grupuri de minorități ucrainene, organizații ucrainene și ONG-uri din întreaga lume.

Participanții vor afișa unele dintre principalele acte de terorism comise de Rusia, prin imagini puternice nemaivăzute până acum. De asemenea, refugiatele ucrainene vor lansa sute de avioane de hârtie pătate cu vopsea roșie pentru a reflecta magnitudinea ororilor comise de forțele rusești în Ucraina.

Bilanț sumbru

Aproximativ 5.000 de civili au murit și peste 7.000 au fost răniți în Ucraina, din cauza războiului la scară largă declanșat de Rusia.

Se va cere de asemenea #fullEmbargoForRussia, ceea ce ar reprezenta recunoașterea practica a Rusiei drept stat terorist.

În al doilea rând, prin acest embargo, s-ar interzice desfășurarea oricăror afaceri cu Rusia. Afacerile cu această țara vor deveni intolerabile. Cine va face afaceri cu Rusia va fi în același club cu alte țări dictatoriale, cu o economie complet închisă, precum Coreea de Nord, Siria, Iran sau Cuba. Orice țară, orice companie, orice persoană care ar încerca să facă comerț cu aceste țări ar trebui să fie imediat trecută pe lista de sancțiuni și, în consecință, să fie pur și simplu exclusă din întreaga economie globală.

În al treilea rând, Rusia nu ar mai putea primi ajutor internațional, nu ar mai putea cumpăra bunuri ce au întrebuințare atât civilă, cât și militară, respectiv nu va mai putea beneficia de finanțare străină. În al patrulea rând, toți oficialii și guvernatorii ruși se vor transforma în sponsori ai terorismului, care ar trebui arestați sau anihilați. Nici măcar statutul diplomatic nu îi va salva. În al cincilea rând, însuși statutul unei țări care sponsorizează terorismul este un fel de marcă de care este extrem de greu de scăpat. Cu cât mai multe țări recunosc acțiunile Rusiei lui Putin ca reprezentând un genocid, iar țara în sine ca fiind un stat terorist, cu atât sprijinul pentru Ucraina va fi mai puternic și va veni mai curând victoria acestei țări și a întregii lumi civilizate în acest război cu Rusia !

9 milioane de ucraineni au fost nevoiți să părăsească țara

Totodată, pe parcursul manifestației de sâmbăta, vor continua relatările privind atrocitățile comise de forțele rusești în Ucraina. O refugiată ucraineana din Bucha va povesti, inclusiv în limba engleză, momentele de teroare prin care a trecut atât ea, cât și rudele sale, în timp ce forțele Raului bombardau necontenit zonele în care se aflau civili.

Potrivit Procuraturii Generale Ucrainene, de la începutul războiului la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, 358 de copii au fost uciși și peste 681 au fost răniți.

De asemenea, peste 9 milioane de ucraineni au fost nevoiți să părăsească țara pentru a nu deveni ținta forțelor rusești care atacă în mod predominant civili pentru a perpetua teroarea.

Nu vom închide ochii la aceste atrocități !

Vom continua să ne manifestăm solidaritatea cu poporul asuprit de hoardele Kremlinului și nu vom uita niciodată crimele comise în prezent de ruși împotriva ucrainenilor, respectiv crimele pe care rușii le-au comis începând cu 1944 contra poporului român.

Asociația „21 Decembrie 1989” a organizat 18 proteste în cinci luni

În cele 5 luni de război, Asociația „21 Decembrie 1989” a organizat 18 proteste împotriva agresiunii comise de hoardele Kremlinului, la care au participat și mii de refugiate ucrainene

Tarile ex-URSS pot fi următoarele ținte ale Kremlinului în cazul unei victorii obținute de trupele rusești în Ucraina.

Veniți să fim solidari pentru a apăra pacea și independentă Ucrainei !

Adunarea publică se desfășoară sub sloganul „WAR IS NOT OVER ! TERRORUSSIA !”, acțiune pentru care deja și-au anunțat susținerea și participarea Asociația Forumul Civic Românesc, Fundația „Ioan Bărbuș”, Asociația Foștilor Deținuți Politici din România și RePatriot, alături de vecinii noștri ucraineni refugiați în țara noastră.