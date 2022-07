Sorin Grindeanu va da afară întreaga conducere Metrorex

Ministrul Transporturilor anunță schimbări radicale la conducerea Metrorex. Sorin Grindeanu a declarat că până la finalul acestui an Metrorex va ave un nou director general și un nou Consiliu de Administrație.

Grindeanu acuză că aceștia sunt răspunzători pentru numărul tot mai mic de garnituri scoase pe traseu în această perioadă.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri, că până la finalul acestui an vor fi selectați atât un nou director general, cât și un nou Consiliu de Administrație la Metrorex, care să ducă societatea la o profesionalizare, astfel încât aceasta să nu mai fie subvenţionată de la bugetul de stat din banii tuturor românilor.

Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la Timișoara, că directorul general al Metrorex şi Consiliul de Administrație sunt răspunzători de faptul că tot mai puține garnituri sunt scoase pe traseu, în această perioadă.

„Metrorex are un director general şi are şi un Consiliu de Administrație, e o companie. Nu are de ieri-de azi aceste probleme și nu sunt singurele. Până la sfârșitul anului, tot ceea ce înseamnă Consiliu de Administrație, director general, vor fi selectați şi am dat drumul la acest lucru pe 109, adică pe acea Ordonanţă 109. Tot acest lucru sper să ducă la o profesionalizare mai mare în activitatea Metrorex. Ştim problemele financiare pe care le are Metrotex, fie în relaţia cu anumiţi parteneri, în cazul nostru o companie care asigură mentenanţa, fie problemele care ţin de angajări, salarii şi aşa mai departe. Aceasta este treaba directorului general şi a Consiliului de Administraţie, să pună pe picioare această companie şi în modul acesta vor fi selecţionaţi şi membrii Consiliului de Administraţie şi directorii generali”, a declarat Sorin Grindeanu.